「オッドタクシー」の世界から新たなミステリードラマ誕生!



映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:布施 信夫)のグループ会社で、ジャンルを問わず新しい映像表現を追求する株式会社ピクス( 本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 平賀大介、以下「P.I.C.S.」) が企画・原作・制作を手がける、ミステリードラマ「RoOT / ルート」が2024年4月テレビ東京にて放送開始されます。







(C)P.I.C.S.・此元和津也 / RoOT 製作委員会



W 主演の本作のキャストを務めるのは、『サマーフィルムにのって』『由宇子の天秤』などで数々の新人賞を受賞、『少女は卒業しない』で長編映画初主演するなど活躍を続け、本作で地上波ドラマ初主演となる河合優実さんと、映画『フタリノセカイ』『春に散る』などに出演、2024 年舞台『う蝕』で主演、2025 年『君の忘れ方』で映画単独初主演を務めるなど数々の映画・ドラマの話題作に継続的に出演し、本作で地上波連続ドラマ初主演となる坂東龍汰さんの、まさにいま注目の若手実力派俳優の二人。



本作では、現在「ビッグコミックスペリオールダルパナ」にて連載中の漫画「RoOT / ルート オブ オッドタクシー」で描かれている、若手探偵コンビの奮闘劇を基に、ドラマオリジナルストーリーが描かれます。

街の小さな探偵事務所で働く、クールで孤独な19 歳探偵・玲奈を河合が、玲奈の部下で凶運のポジティブ新人・佐藤を坂東が演じ、とある奇妙なタクシー運転手の素行調査から次第に大きな事件へと巻き込まれていく、踏み込んだら抜け出せない群像“ヒューマン” ミステリー。映画化、舞台化と展開してきたアニメ「オッドタクシー」の世界から新たに実写ドラマが幕を開けます。



監督・脚本は映画『花と雨』や、Vaundy、Perfume といったトップアーティストのMV などを手掛けた土屋貴史が担当。映画・舞台・コミックと幅広く展開し、国内のみならず海外でも人気を博すアニメ「オッドタクシー」のチームが企画・制作し、原作はP.I.C.S. management 所属の此元和津也が手掛け、アニメ「オッドタクシー」の最終回でキーとなっていたクリスマスである12 月25 日に本情報が解禁しました。



今回あわせて解禁するティザービジュアルでは、そんなチグハグ探偵コンビの二人が働く探偵事務所内で、ふと何かに気づいたように視線を送る姿が映し出され、湾曲する部屋で散乱する様々なものが、二人が巻き込まれていく大事件への複雑かつ期待膨らむミステリードラマへの没入感を予期させます。また、本ビジュアルは嵐やBUMP OF CHICKEN、Vaundy といったトップアーティストのみならず、数多くの大作映画のポスタービジュアルなども手掛ける写真家・太田好治が撮影、土屋監督がアートディレクションを務め、作品を表すポップでミステリアスなビジュアルとなっています。

また、ドラマ「RoOT / ルート」放送決定に合わせ、アニメ「オッドタクシー」の期間限定無料一挙配信も決定しました。2024 年1 月2 日(火)13 時より「オッドタクシー」公式 YouTube チャンネルにて公開されます。



<解禁コメント全文>

【玲奈役:河合優実】

玲奈役を演じました、河合優実です。「オッドタクシー」を別の視点から描いた本作ですが、アニメを見終えて挑んだ撮影では、鳥肌が立つように2つの世界がリンクする瞬間が何度もありました。生身の人間だからこその表現でひとつのヒューマンドラマをつくり、またそれが新たにオッドタクシーの世界線の豊かな肉付けにもなる、そういうことが成功していたら、未見の方にも履修済みの方にも、まばたきのできない30分を毎週お届けできるんじゃないかと思っています。ドラマ「RoOT / ルート」、めいっぱいドキドキして頂けますように!



【佐藤役:坂東龍汰】

アニメのファンとしてはこのお話をいただいた時、とてもとても嬉しかったですしワクワクが止まりませんでした。

キャストの皆さんで集まっての本読みで、あんなに鳥肌が立ったのは初めてでした。

僕が演じる佐藤はだいぶ空気が読めなくておバカさんですが、一生懸命な凶運ポジティブ星人です。

今までにない新しい姿を見ていただけると思います( 笑)

玲奈との、息の合っているような合っていないようなチグハグ凸凹コンビも見どころです。

是非楽しみに待っていただけたら嬉しいです。



【監督:土屋貴史】

私が受けた依頼は、「オッドタクシー」の枠を超えて、アニメで描かれた出来事を基に、現実的な人間ドラマを構築することでした。

当然、血も汗も涙もすべてがリアルなものとなるはずです。その居心地の悪さを是非愛して頂ければ幸いです。物語は似て非なる東京の街で展開され、そこに住む個性豊かな人々の悲喜交々を玲奈と佐藤とともに、覗いていくことになります。



【プロデューサー:伊藤裕史(PONY CANYON)】

とある日の都内某所で、ピクスの平賀プロデューサーから、「ドラマやりたいんですけど、どうですか?」と相談を受けたときに、直感的には「絶対にやりたい」と思いましたが、ビジネスとしてはどうかなと思いました(笑)

が、、、アニメとかドラマとか関係なく、全世界にこの世界観の面白さを伝えられるチャンスは中々無いなと思って、やっちゃいたいと思いました!

土屋監督が生み出す世界観、演出と河合さん、坂東さんの織りなす空気感・・・プロデューサーとしても、作品ファンとしてもとっても楽しみにしてます!

全世界の人々と一緒に、「アニメ」と「ドラマ」の交錯する「ルート」をみんなで楽しみましょう!



【プロデューサー:平賀大介(P.I.C.S.)】

「オッドタクシー」の放送が終わった頃、アニメと実写それぞれ別のお話が同じ世界の中で共存する、そんな企画を此元さんに相談しました。奇跡のバランスで組み上がった「オッドタクシー」のお話の隙間を縫って、玲奈と佐藤がまさかの主人公となり、二人視点の新作「RoOT / ルートオブ オッドタクシー」が生まれました。本作では、土屋監督のもと、実写ドラマオリジナルのストーリーがリアルに描かれます。そして、河合さん坂東さんら魅力的なキャストの生の演技を通じて、このドラマをお届けできる喜びを噛みしめています。4 月の放送を楽しみにお待ちください。



アニメ「オッドタクシー」年始一挙配信情報





・ 「オッドタクシー」Official YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/c/ODDTAXIOfficial



・ プレミア配信日時:

#01 2024年1月2日(火)13 時00分~

#02 2024年1月2日(火)13 時30分~

#03 2024年1月2日(火)14 時00分~

#04 2024年1月2日(火)14 時30分~

#05 2024年1月2日(火)15 時00分~

#06 2024年1月2日(火)15 時30分~

#07 2024年1月2日(火)16 時00分~

#08 2024年1月2日(火)16 時30分~

#09 2024年1月2日(火)17 時00分~

#10 2024年1月2日(火)17 時30分~

#11 2024年1月2日(火)18 時00分~

#12 2024年1月2日(火)18 時30分~

#13 2024年1月2日(火)19 時00分~



・ アーカイブ配信期間

#01~#13 2024年1月9日(火)13時まで



■コミック情報



<1・2 巻 好評発売中> <3 巻 12月27日発売予定>



コミック「RoOT / ルート オブ オッドタクシー」連載中!

小学館「ビッグコミックスペリオールダルパナ」にて

第2第4金曜日更新!

https://bigcomicbros.net/work/77616/

コミックス最新第3 集 2023年12月27日(水)発売

原作:此元和津也/ P.I.C.S. 作画:肋家竹一



【作品概要】

タイトル:「RoOT / ルート」 ※「/」間は半角アケになります

出演:河合優実、坂東龍汰

原作:P.I.C.S. /此元和津也

監督・脚本:土屋貴史

放送表記:テレ東にて2024 年4 月放送開始

コピーライト:(C)P.I.C.S.・此元和津也 / RoOT 製作委員会

公式HP:https://www.tv-tokyo.co.jp/root/

公式X:@drama_RoOT

公式TikTok: @oddtaxi

公式Instagram:@drama_RoOT



株式会社ピクス







映像を通し、人の心に「楽しい驚き」を提供します。

・会社名:株式会社ピクス / P.I.C.S. Co., Ltd.

・代表者:代表取締役社長 平賀 大介

・所在地:〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番19号 サイシンビル

・創立:2000年4月25日

・資本金:5,000万円

・事業内容:映像企画・制作、空間デザイン・設計、ライブエンタテインメントに関わる映像制作、デジタルコンテンツ企画・制作 (AR、MR、VR)、MV・テレビCM制作、IPコンテンツの企画 (劇場映画、TVドラマ)

・URL:https://www.pics.tokyo/

・X(旧Twitter):https://twitter.com/pics_tokyo



株式会社IMAGICA GROUP







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

・代表者:代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創立:1935年2月18日

・資本金:33億6百万円

・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL:https://www.imagicagroup.co.jp/

・X (旧Twitter):https://twitter.com/IMAGICAGROUP



