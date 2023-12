[エイチタス株式会社]

Fw:東北 Fan Meeting Cheer Up! Project Vol.4「北三陸の味を全国へ届ける「さんピク」の挑戦~“可愛すぎない海女”が挑む6次化商品開発」



エイチタス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:原 亮/小澤 剛)は、岩手・宮城・福島の3県で、復興支援を含むあらゆる挑戦を応援する活動「Fw:東北(フォワードとうほく) Fan Meeting」(復興庁主催)にて、3県で様々な課題解決に取り組む事業者を取り上げ、彼らの事業を後押しするCheer Up! Project を企画運営しています。

この度、Cheer Up! Project 第4回として、オンラインイベント「北三陸の味を全国へ届ける「さんピク」の挑戦~“可愛すぎない海女”が挑む6次化商品開発」を開催します。事業への挑戦者として、岩手県久慈市より藤織 ジュン 氏(合同会社プロダクション未知カンパニー 代表社員)が登壇します。







東京から岩手県久慈市に移住をした合同会社プロダクション未知カンパニー代表の藤織ジュンさんは、「北三陸をもっとオモシロく」を掲げ、久慈市を含む北三陸のプロモーションに注力をしています。“可愛すぎない海女”を愛称に、自ら海女の実演を行うほか、北三陸観光大使、三陸ジオパーク認定ガイドなど、様々な活動で北三陸の魅力発信に活躍の場を拡げています。



そんな藤織さんが、北三陸の味覚を全国へ拡げるために企画開発を手がけたのが、山菜のピクルス「さんピク」です。採れたての山ウドやうるいといった山菜を、北三陸産の天然真昆布、三陸あわびたけの出汁などでマイルドな味に仕上げた逸品で、シーズンが限られる山菜を、年間通じて楽しめるのも大きな特徴です。



「優良ふるさと食品中央コンクール」、「新東北みやげコンテスト」、「岩手ぅんめぇ~もん!!グランプリ」など、多くのコンテストで受賞した「さんピク」で、北三陸のよさをいかに拡げていくことができるのか。藤織さんご自身のユニークな企画力、実践力も魅力と捉え、専門家を交えて、みなさんと考えていきたいと思います。





開催概要





▼日時:2023年12月14日(木) 19:30-21:30(19:20 開場)

▼開催形式:オンライン(Zoomミーティングを使用します)



▼参加費:無料

▼定員:50名 *要事前申込

▼申込方法:以下リンク先のフォームよりお申し込みください。

*申込後に入力いただいたメールアドレス宛に、ZoomミーティングのURL等をお送りします。

*フォームに記載された参加同意書に同意の上、お申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl3rT2VShZUOnWz_65mxrhPJlNeAHwEadh7KEZJ59ob4ZSXg/viewform



▼こんな方におすすめ!

・地域の産品を掛け合わせた6次化商品の展開に関心のある方

・地域発の新たな商品のプロモーションに関心のある方

・北三陸の魅力の発信に関心のある方

・その他、本イベントに関心のある方 等



▼主催:復興庁

▼企画運営:エイチタス株式会社



登壇者





▼登壇者

挑戦者 藤織 ジュン 氏(合同会社プロダクション未知カンパニー 代表社員)

アドバイザー 小田 恭央 氏(SSS合同会社 CEO)



▼ナビゲーター

原 亮(エイチタス株式会社 代表取締役)



プログラム





19:30-19:35 開会メッセージ/趣旨説明

19:35-20:00 事業者プレゼン

1. 藤織 ジュン 氏(合同会社プロダクション未知カンパニー 代表社員)

20:00-20:20 専門家コメント

2. 小田 恭央 氏(SSS合同会社 CEO)

20:20-21:10 登壇者・参加者のみなさんとのオンラインセッション

セッション1 事業者×専門家のクロストーク

セッション2 参加者のみなさんとの意見交換

*参加者のみなさんとはチャットを使っての対話となります

*必要に応じて音声でのご発言機会も設けます

21:10-21:20 今後の連携に関するご相談窓口のご案内

21:20-21:25 Fw:東北活動紹介

21:25-21:30 閉会メッセージ/集合写真撮影



*本イベントは、復興庁令和5年度「『新しい東北』の創造に向けたワークショップ企画等業務」により実施するものです。

*本イベントの様子は、後日Fw:東北 YouTubeチャンネルにて公開致します。

https://www.youtube.com/@fwtohoku





