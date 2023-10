[株式会社PAPABUBBLE JAPAN]

10月13日より全国及び公式サイトにて発売



Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、秋冬限定で発売していた人気のチョコレート菓子「ロッキーロード」をリニューアルし、10月13日(金)より全国及びパパブブレ公式サイト(https://papabubble.co.jp/)にて発売いたします。







ゴツゴツした“岩場の道”に例えられた、海外で人気の伝統菓子をパパブブレ風にアレンジ





日本ではまだ馴染みの薄い「ロッキーロード」は、マシュマロ・チョコレート・ナッツを混ぜ合わせた、海外では人気の伝統菓子です。そのゴツゴツした様子から岩場の道に例えられたロッキーロードをパパブブレがアレンジ。今回のリニューアルを経てさらに美味しいお菓子が誕生しました。

ロッキーロードミルクは、クルミとアーモンドの2種類のナッツと、オレンジとイチゴのマシュマロを合わせました。甘み・酸味・コクのバランス良い味わいに加え、フィヤンティーヌのサクサク感や、ナッツやマシュマロの「カリッ!モチ!」といった食感も楽しめる商品です。ロッキーロードイチゴは、ホワイトベースのチョコレートの中に、酸味を効かせたラズベリーとカシスのマシュマロ、カリカリ食感のライスパフが入っています。フリーズドライのイチゴを加えることで、甘酸っぱいフルーツ感を口いっぱいに楽しんでいただけます。



2種類のロッキーロードをどちらも楽しめる9個入りは、クリアボックスにオリジナルのスペインタイル柄のスリーブを巻き、ギフトやお土産にぴったりの高級感あふれるデザインを施しました。ミニにもスペインタイル柄のパッケージを採用し、ご自宅用はもちろん、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

秋冬にかけて、イベント毎に新しいフレーバーも登場予定です。



・ロッキーロード9個入り 税込み価格:1,680円







・ロッキーロードミルクミニ 税込み価格:750円







・ロッキーロードイチゴミニ 税込み価格:750円





PAPABUBBLEについて





ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



PAPABUBBLE Official Site:https://papabubble.co.jp/

PAPABUBBLE Official X(旧Twitter):https://twitter.com/PapabubbleJ

PAPABUBBLE Official Instagram:https://www.instagram.com/papabubblejapan/

PAPABUBBLE Official Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100076521334443

PAPABUBBLE Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw

PAPABUBBLE Official TikTok:https://www.tiktok.com/@papabubblejapan?lang=ja-JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-13:46)