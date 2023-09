[N-ONE]

セール期間:9月9日(土)10:55~22:55







NPad Plus

元値:25900円

割引クーポン:10000円OFF

スペシャルコード:L75HKRNQ

最終購入価格:15900円

商品のリンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1V7GRQS







【超高性能CPU 8コアタブレット】

N-one NPad Plus タブレットはMTK8183の高性能な8コア高速処理チップを搭載し、A73とA53アーキテクチャコアを使用、最大周波数は2.0 Ghz対応。12nmプロセステクノロジーを使用し、発熱を抑えながら優れた性能を維持します。ゲームやマルチタスクを同時に楽しむ際に、よりスムーズな操作感を実現します。高性能なBifrostアーキテクチを採用し、Vulkanをサポートします、ESC 3.2など、グラフィック負荷の高いゲームや4K動画を容易に扱えるグラフィックAPIを搭載。







【10.36インチ2K大画面タブレット+8GB RAM+128GB+1TB拡張可能】

10.36インチの大画面と16:10の黄金比により、広視野角と優れた演色性を備えたディスプレイは、画面上のあらゆるものをより楽しく見せてくれます。2K HD解像度により、ズームイン、ズームアウトが可能で、細部もしっかり見えて、心地よい動画視聴体験をお楽しみいただけます。10億7000万色と高輝度で、世界の色彩を余すところなく見ることができます。8GB LPDDR4メモリと128GB UFS2.1のストレージで、写真、ビデオ、ドキュメントをさらに保存できます。また、マイクロSDカードスロットはストレージを最大1TBまで拡張できるため、電子書籍、ビデオ、写真など、お気に入りのすべてのメディアファイルを一緒に保存できます。容量不足に困ることなく十分に使用できます。



【最新Android 12 タブレット+アプリ豊富のGMS認証】

新世代のAndroid 12 OSを搭載し、より個性的、より安全的、より操作しやすいシステム体験を提供します。システムUIの配色は、壁紙に応じて自動的に適応可能、APPウィジェットはデスクトップから一部の機能を直接使用できます。タブレットはGoogleのGMS認証済み、Google Play ストアから全てのLINE / 【Netflix / YouTube /Facebook / Twitterなどお気に入りのアプリにアクセスできます。アプリケーションも快適にご利用できます。









【2.4G/5GWiFi+Bluetooth5.0】

2.4G/5G二つの無線電波帯域対応して、そして電波交渉の少ない5G帯のWiFi接続にも対応、安定した通信と高速通信が可能です。Bluetooth5.0搭載で、オフライン地図をタブレットにダウンロードできて、目的地まで精確に導いてくれます。いつでもどこでもバーチャル学習やビデオ通話をするために必要な全てを備えています。



【13MP+5MPデュアルカメラ】

暗い場所でも撮影しやすいセンシティブフラッシュ付きリア13MPオートフォーカスカメラため、人



