[株式会社クロア]

『Calm Piano: I’m Always with You』、『Calm Piano: For Your Path』の2作品







ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒しのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、アーティスト“四葉”の最新アルバム2作品の配信が2023年1月13日よりApple Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。



2013年より、アロマのイメージを織り交ぜたコンセプチュアルアルバム「AROMA PIANO」シリーズを発表し、iTunes Worldジャンルにて連続1位を獲得。さらにロングセラー化しているアーティスト”四葉”の最新2作品は、優しさが溢れ出す美しいピアノの音色とメロディで、心に寄り添うように優しく、そして暖かく疲れた心と身体を癒やす至福の作品です。



----------

眠りや癒しに関連した情報をお届けします。

癒しのクロア広報部 Twitter

▶https://twitter.com/croix_pr





作品詳細









眠りのお供には勿論ですが、涙が止まらないそんな時にそっと側にいてくれますように。

歌詞がないからこそ伝えられる想いもあるので、そっとメロディーに身を委ねてみて欲しい。

立ち止まってると思っていても、時は進んでいて、あなたは心の一歩を踏み出しているから。

背中を押して欲しいという想いもありますが、一緒にこれからの道を歩んで欲しい。



そんな方々に寄り添ってくれますように。





▶https://www.croixhealing.com/release/Shiba/CHDD-1583

配信サービス一覧▶https://lnk.to/O6aqEZjt21

タイトル:Calm Piano: I’m Always with You

アーティスト:四葉

配信日:2023年1月13日(金)

レーベル:CROIX HEALING







パッと元気になる曲もありますが、ゆったりと少しずつ心の傷が癒えていきますように。

今日はもう訪れていて、そこからの1日がどうか優しいものでありますように。

辛い時も勿論あるけれど、音楽だけはあなたにとって優しいものでありますように。

1つ楽しいこと、嬉しいことがあったらそれを共に喜んでくれますように。



この音楽を聴いて下さる皆さんにとって、毎日が優しさで包まれますように祈りを込めて。





▶https://www.croixhealing.com/release/Shiba/CHDD-1584

配信サービス一覧▶https://lnk.to/E6XN1Vi921

タイトル:Calm Piano: For Your Path

アーティスト:四葉

配信日:2023年1月13日(金)

レーベル:CROIX HEALING





CROIX HEALING ホームページ

https://www.croixhealing.com/





四葉(Shiba) プロフィール







幼い頃より音楽に溢れた環境で育ち、3歳の頃よりピアノと遊びながら作曲を覚えていった。

一音、一音を大切に弾く独自のピアノを追求。



CROIX HEALING 四葉 アーティストページ

▶https://www.croixhealing.com/shiba

Twitter

▶https://twitter.com/shibayotsuba?s=20&t=lfHG1cNjCQ5PwO48MEIW_Q

オフィシャル・ブログ

▶https://ameblo.jp/shiba-yotsuba





株式会社クロアについて



2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業13年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。日本音楽療法学会、日本レコード協会(RIAJ)、新経済連盟などに加盟。





会社概要



社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/





極上の眠りをお届け。眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.shop/



“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworldmusic.app/



地図には載っていない癒しの国「RELAX WORLD」

今日も癒しを求めてこの国にやってくる旅行客(ゲスト様)。

そんなゲストを案内人の浜崎美保がおもてなし

癒やしに関するトークを展開する30分のリラクゼーションプログラム

TOKYO FM「RELAX WORLD~presented by クロア~」

▶https://tfm.co.jp/relaxworld/





私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーを目指します。

各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒しのグッズ制作から販売などを行っております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-21:40)