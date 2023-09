[株式会社アーキテクト]

今回ランキング第261弾として、X(Twitter)のインプレッション分析ランキングを発表。

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキング公式X(Twitter)のインプレッションを調査。



X(Twitter)は、月間利用者が5.4億人を超える拡散力が高いソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)です。X(Twitter)におけるインプレッション数とは、広告もしくはツイートが何回見られたかを示す指標で、どれだけ多くのユーザーの目に届いたのかを表す数字です。インプレッション数が高いということは、SNSにおいて影響力が高いタレントであると言えます。



今回、タレントパワーランキング公式X(Twitter)における、タレントパワーランキングのランキング結果をポスト(ツイート)したものに対するインプレッション数を分析し、ランキングにしました。









■調査概要・調査方法

株式会社アーキテクトが運営するタレントパワーランキング公式X(Twitter)でのランキングツイートで、インプレッション数が30,000以上だったものに、各タレントが掲載された回数をカウントし、上位20名を選出。同回数だった場合は、平均インプレッション数が高い人から順にランキングしています。



■調査時期

2023年1月1日~8月21日のランキングツイート



■ランキングの詳細





ランキングTOP5は上表の通り。

2023年5月22日にジャニーズグループ「King&Prince」を脱退し、同年7月7日に滝沢秀明が設立した新事務所「TO BE」に加入したことが大きな話題となった、Instagramのフォロワー数が400万人を超える人気タレントが1位にランクイン。

続いて、現在活動休止中のジャニーズグループ「嵐」のメンバーで、YouTubeチャンネル「ジャニにのちゃんねる」を開設し、2023年9月現在の登録者数は405万人超えの人気を誇るタレントが2位にランクインしています。



他にも、今をときめく若手女優やアイドルがランクインしています。



今後もX(Twitter)のインプレッション数に注目してみましょう。













X(Twitter)で影響力があるタレントは?2023年9月版X(Twitter)インプレッション分析ランキング!

企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-11:40)