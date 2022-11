[株式会社 トゥモローランド]

THE CLASIK Exclusively for LAND OF TOMORROW 12.02(Fri) release



「DORMEUIL(ドーメル)」社の『SPORTEX VINTAGE』のエクスクルーシブクオリティを使用した全3型を展開いたします。







ランド オブ トゥモローでは2020年春夏コレクションのデビューシーズンから取り扱いをしているブランド〈ザ クラシック〉。

2022年秋冬のエクスクルーシブコレクションが2022年12月2日(金)からランド オブ トゥモロー 丸の内店・心斎橋店にて、同時発売いたします。



今回のコレクションは、ブランドがインラインで展開しているモデル、

“バルカラーポンチョ“、”フライトジャケット“、”グルカトラウザース“をベースに生地別注。



フライトジャケット ¥86,900(税込)





バルカラーポンチョ ¥110,000(税込)





グルカトラウザース ¥47,300(税込)



「DORMEUIL(ドーメル)」社の『SPORTEX VINTAGE』のエクスクルーシブクオリティを使用。

優れた耐久性もありスポーツジャケットとして当時人気を博したスポーツ用服地です。

従来の平織り組織の『SPORTEX VINTAGE』を深く上品なグリーンを表現するために、綾織り組織に変更し、エレガントな色味を実現しました。



また12月3日(土)にデザイナーの田中氏も在店予定です。

ぜひこの機会にお買い求めください。



About The CLASIK(ザ クラシック)〉



2020年春夏コレクションよりデビュー。MARGARET HOWELLのメンズラインに携わった、

デザイナー・田中健氏が立ち上げたブランド。

New Classic, New Order ,New Modernをキーワードにデザインしないことや、意味のある仕立てに重きを置いた、上質なブリティッシュクラシックを提案。国内外から注目をおかれている。



【販売開始日】



12月2日(金)





【取扱い店舗】



・ランド オブ トゥモロー 丸の内店

東京都千代田区丸の内2丁目6-1丸の内パークビルブリックスクエア TEL03-3217-2855



・ランド オブ トゥモロー 心斎橋店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ北館3階 TEL06-6252-9797



・トゥモローランド 神戸店

兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 1F TEL078-327-8891



・トゥモローランド 京都バル店

京都府京都市中京区山崎町251 京都バル 2F TEL075-255-2051



・トゥモローランド 札幌店

北海道札幌市中央区北5条西2丁目5 JRタワー 札幌ステラプレイス1F TEL011-209-5301



・ザ ストア トゥモローランド

大阪府大阪市北区角田町7-10 B1F 阪急メンズ大阪店 TEL06-6312-3881



※一部店舗では販売のない型もございます。予めご了承ください。



【販売価格】



バルカラーポンチョ ¥110,000(税込)

SIZE44/46/48



フライトジャケット ¥86,900(税込)

SIZE46/48



グルカトラウザース ¥47,300(税込)

SIZE44/46/48



【インスタグラム/ウェブサイト】



@land_of_tomorrow

https://landoftomorrow.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-18:46)