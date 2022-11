[株式会社Tixplus]





電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」、視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を運営する株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗)は、オンラインくじプラットフォーム「くじプラ」において、手越祐也 LIVE TOUR 2022「Music Connect」の開催を記念して、豪華賞品が当たるオンラインモバイルくじを開始したことをお知らせします。



このくじは、株式会社Tixplusが提供しているサービス『くじプラ』を活用し、同じく提供サービスである1対1ライブトーク・チケットアプリ『Meet Pass(ミートパス)』を利用した『オンラインツーショットトーク会』を特賞としてご用意いたしました。

他にもここでしか手に入らない、直筆サインとあなたのお名前入りの『くじプラオリジナルポスター』や『アクリルスタンド』、今回のツアーのライブ素材を使った『生写真』、ここでしか見られないオフショットを使用した『デジタル壁紙』など、いずれかの特典が当たるハズレなしのくじとなります。



更に、今回はくじを引いた際にランダムで発動するWチャンスをご用意しており、こちらもオフショットを利用した『シークレット壁紙』をプレゼントいたします。



■手越祐也 LIVE TOUR 2022 Music Connect 開催記念くじ(くじプラ)



【開催期間】2022年11月22日(火)12:00 ~ 11月30日(水)23:59まで

【販売価格】1回につき550円(税込)

【参加対象】「YUYA TEGOSHI OFFICIAL FAN CLUB」または、Yuya Tegoshi Official Fansite「HONEYYY」会員限定

※くじ実施期間中に新規でご入会いただいた方もご参加いただけます。

※新規入会希望の方は下記よりお進みください。



年額制ファンクラブ「YUYA TEGOSHI OFFICIAL FAN CLUB」

https://yuyategoshi.com/feature/introduction

月額制ファンサイトYuya Tegoshi Official Fansite「HONEYYY」

https://fc.yuyategoshi.com/feature/entry_fs



▼賞品一覧

A賞:オンラインツーショットトーク会 20名様

B賞:直筆サイン+あなたのお名前入り くじプラオリジナルポスター 10名様

C賞:くじプラオリジナルポスター 50名様

D賞:オリジナルアクリルスタンド<ランダム 全2種> 当選確率5%

E賞:「Music Connect」ライブ生写真<ランダム 全10種> 当選確率20%

F賞:オフショット壁紙<ランダム 全20種>

Wチャンス:シークレット壁紙<ランダム 全10種>



▼くじ詳細はこちら

https://kujipl.tixplus.jp/lottery/202211_yuyategoshi_kuji



■Meet Pass(ミートパス)について





新型コロナウイルス感染症の拡大により握手会などのリアルイベントの開催が困難になるなか、電子チケットを推進してきた当社は握手券の電子チケット化の知見を活かし、オンラインにおいても握手会と同等もしくはそれ以上のユーザー体験をご提供するサービスとしてMeet Passを開発しご提供してきました。

2020年9月のアプリリリースから順調に利用数を伸ばし、2022年6月末現在で累計約120万枚分のオンライントークを安定的に提供しております。



■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット(チケプラアプリ)やライブやイベントに行けなくなった時に、定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラTrade」を運営。

電子チケットは、音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設など、多数の導入実績を誇り、年間約200万枚へと発券枚数を大きく増加させており、電子チケット業界有数の規模となっております。





チケットは、ライブやイベントに来場される方が必ず触れるメディアであり、当社が電子チケットを起点として、コンテンツを提供すると80%以上の方がアクセスする実績もでております。



「入場」にとどまらず、電子チケットだからこそできるライブ・イベントに密接したデジタルサービスとして、ライブに参加する最高の体験をより楽しんでいただけるよう、今後様々なアーティストでの展開を予定しております。



会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要: 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp



※記載されている会社名及びサービス名/ロゴは、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-18:46)