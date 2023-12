[株式会社アイエスエフネット]

株式会社アイエスエフネット(本社:東京都港区、代表取締役:渡邉幸義)は、アジア地域でのビジネス拡大を加速するため、シンガポールに新たな会社であるGLOBAL ISF PTE. LTD. を設立したことを発表します。

今回の新会社設立により、当社はバイリンガルエンジニアの積極的な採用とアジア地域でのビジネスパートナーシップの強化を図ります。そしてアイエスエフネットグループは、これまでの日本中心のITインフラエンジニアによるサービス提供から、バイリンガルインフラエンジニアによるグローバルマーケットへのサービス提供へシフトしていきます。







GLOBAL ISF PTE. LTD.の設立背景





シンガポールでは、IT人財不足の深刻化により、クラウド、ネットワーク、セキュリティー3分野への高いIT需要があります。また、多くの日系企業様から、日本語と英語ができるバイリンガルのITインフラエンジニアの採用が進まず、既存の社員様の負担が増大しているとのお声も多くいただいています。そこでアイエスエフネットは、当社のビジネスモデルであるIT人財派遣事業をシンガポールで展開していきたいと考えました。シンガポールの高いIT水準を活用し、現地だけでなく、日本、韓国の優秀なITインフラエンジニアに活躍の場を提供するとともに、ITのこれからを担う人財がグローバルスタンダードなスキルを身に着ける育成の機会を提供したいと考えております。





シンガポールは、社会のデジタル化が進んでおり、加えて、デジタル技術に関わる人財が増加していることから、十分ビジネスチャンスがあると判断しました。







シンガポールでのビジネス戦略





当社は全世界のクラウド、セキュリティ、ネットワークといったITインフラに関わるものすべての企業、特に、デジタル化の推進において、人財やそのスキル、環境整備に課題を抱えている企業を対象に以下の事業を展開してまいります。





・ITインフラエンジニアの人財紹介事業の実施

当社は、シンガポールおよびアジア全体でのITインフラエンジニアの人財紹介事業にも力を入れ、最適な人財とお客さまのニーズをマッチングさせるサービスを提供いたします。また、シンガポールの新会社では、地域の優秀なエンジニアや海外でより高いIT技術を取得したいというエンジニアたちと連携し、お客さまのプロジェクトの成功に向けて最適な人財を提供いたします。当社は、この人財紹介事業を通じて、グローバルマーケットにおけるクライアント企業とエンジニアとの架け橋として、価値あるサービスを提供してまいります。





・バイリンガルエンジニアの採用

この新会社の設立に伴い、アイエスエフネットは積極的に日本語と英語、韓国語と英語のバイリンガルエンジニアを採用し、日本でのプロジェクトへアサインいたします。また、日英バイリンガルエンジニアに限らず、英語が話せて日本に興味があるシンガポールの方の採用も行う予定です。シンガポールとアジア全体の優れた技術力を持つエンジニアたちとの協力により、当社は先進的なプロジェクトに取り組み、高度な技術と革新的なソリューションを提供していきます。また、エンジニアには日本での文化と環境の中で働く機会を提供し、最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整備しています。





・シンガポールを中心としたアジア地域でのビジネス展開

当社はシンガポールを中心としたアジア・グローバル地域での事業展開を積極的に進めており、特にアジア展開を進める日本と韓国の企業との新たなビジネスパートナーとしての連携を模索しています。地域のニーズに応じたソリューションを提供し、お客さまに価値あるサービスを提供してまいります。アジア市場での展開を通じて、当社は地域社会と連携し、持続可能な成長を遂げることを目指します。





採用目標として、2030年までに150名規模の会社にまで成長させ、シンガポールの現地でお客さまのサポートを行ってまいります。

また、上記の事業展開に対してアイエスエフネットでは約20億円投資を行い、「GLOBAL ISF PTE. LTD.」の売上として2030年までに約30億円を目標といたします。





当社は創業から20年以上の実績を積み、日本国内には15カ所、海外にはシンガポール拠点を含め、韓国、中国にも拠点を展開しております。中長期の計画としては、シンガポール法人とアイエスエフネットグループ日本法人との連携による、顧客開拓、ならびにシンガポール現地における人財紹介を行うことで、現地におけるITインフラエンジニアのサービス提供のための土台を確実に構築してまいります。







アイエスエフネットの強み





・ITインフラに特化したサービス

当社は創業から20年以上にわたり、1,000社を超える企業に対してITインフラサービスを提供してきました。ITインフラに特化したプロフェッショナルのITインフラエンジニアが、お客さまのお悩みに寄り添った解決策をフルカスタマイズでご提案します。





・経験から確立された教育制度

これまでに3,000名以上の未経験の方を採用した実績もあり、独自の豊富な教育プランで、お客さまに安全・安心のサービスをお届けするITインフラエンジニアを育成し続けています。

また、長期にわたる教育と多様なキャリアパスを準備し、高度のITスキルを持った人財に長く働き続けていただける環境を整備しています。





・豊富な人財

現在、2000名ほどのITインフラエンジニアが在籍し、外国籍、シニア、障がいをお持ちの方などさまざまな方が活躍しています。豊富に抱えるITインフラエンジニアの中から、お客さまのニーズにあった適任者をご提案することが可能です。





・グローバルITインフラエンジニアへのサポート

居住施設やビザサポート、言語サポートや外国籍メンター制度など、入社後にエンジニアが安心して働くことができる環境を整備しています。







当社の想い





株式会社アイエスエフネット 代表取締役 渡邉 幸義

「今後、シンガポールを中心としてアジア各国の文化に敬意を払いながら、お客さまのニーズにあった最高のサービスを提供し、相互に発展するパートナーシップを築いていく所存です。

アイエスエフネットはこれからも一層の成長と発展に向けて、地道な努力と革新を重ね、国際的な舞台での存在感を高めてまいります。」





GLOBAL ISF PTE. LTD. マネージングダイレクター(以下、MD) 若本 康平

「この度、シンガポール新会社「GLOBAL ISF PTE. LTD.」のMDとして着任し、この役割において、会社の使命とビジョンに深く共感し、その実現に向けて全力で取り組んでまいります。

シンガポールの多文化な環境においては、文化や慣習への尊重が不可欠と考えております。

私はその理解を深め、地域社会との良好なパートナーシップを築くことで、持続可能な発展を促進してまいります。

MDとして、新たな挑戦になりますが、柔軟に対応し、変革の一翼を担いながら、未来に向けての戦略的ビジョンを実現していく覚悟です。お客さまと協力し合い、ともに成功することを楽しみにしています。」





アイエスエフネットは、ITインフラエンジニアの理想郷を目指し、これからもさまざまな取り組みを行ってまいります。







KDDI Asia Pacific Pte. Ltd.

Regional Chief Technology Officer 池田 数規 氏



KDDI Asia Pacificは、東南アジア・南アジア・オセアニア・中東においてITソリューションをご提供しております。我々全社員が国境を越えて1つのチームとなり、お客さまの事業の一層の発展に貢献するにあたり、スキルの高いエンジニアが活躍するフィールドは益々拡がっています。このようなマーケット環境下において、アイエスエフネット様がバイリンガルのITインフラエンジニア人財紹介ビジネスをシンガポールで始められることは、我々にとって心強く、また大変嬉しく思います。アイエスエフネット様にKDDI Asia Pacificサービスの一部業務の運用委託をお願いしており、非常に満足しています。アイエスエフネット様のビジネスのご発展を祈念いたします。









関連リンク





海外バイリンガルエンジニア用採用サイト

https://global-isf.com/







株式会社アイエスエフネットについて







社名:株式会社アイエスエフネット(ISF NET, Inc.)

代表者:代表取締役 渡邉 幸義(アイエスエフネットグループ 代表)

本社所在地:東京都港区赤坂7-1-16オーク赤坂ビル 3階

設立:2000年1月12日

資本金:100,000千円

従業員数:2,460名(2023年7月1日現在)、グループ全体2,578名

売上高:141億円(グループ合算)





企業のITシステムに関する課題解決に向けて、幅広いソリューションで状況やニーズに応じたサービスを展開するITインフラ企業です。約2,000名のクラウド、サーバー、ネットワークセキュリティなどのITエンジニアが在籍し、日本全国15カ所の拠点に加え、韓国、中国、シンガポールにも拠点を展開(2023年12月1日時点)「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP:https://www.isfnet.co.jp/isfnet/





シンガポールオフィスについて





社名:GLOBAL ISF PTE. LTD.

代表者:マネージングダイレクター 若本 康平

住所:20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

連絡先:6303- 5261(代表電話)









