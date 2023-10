[ZenGroup株式会社]

奈良県の歴史と食を巡るツアーで、日本の美食と文化に触れる新たな体験が誕生



越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社(所在地:大阪府大阪市)が運営する越境ECモール「ZenPlus」は、株式会社エイチ・アイ・エス(所在地:東京都港区 以下、HIS)と連携し、奈良県で開催される「バストロノーム in NARA」を支援します。

この取り組みは、2023年11月から開始され、インバウンド観光客に奈良の新たな魅力を伝えるだけではなく、帰国後(旅アト)での越境ECモールから日本製品を継続して購入する機会を提供し、促進することを目指します。







バストロノーム in NARA 開催の背景





奈良(大和)は国のまほろばと言われ、日本の食文化発祥の地であり、古代から独自の多様な料理が育まれてきました。しかし、その多彩な美食や伝統的な食文化は、海外での認知度がまだ低いのが現状です。この課題に立ち向かうため、HISは観光庁事業の「インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業」を活用し、新しい観光コンテンツ「バストロノーム in NARA」を立ち上げました。「バストロノーム in NARA」は、2023年11月と12月に開催され、奈良県の歴史文化を味わいながら、地元の生産者とのふれあいを提供するツアーです。参加者は料理を楽しむだけでなく、生産地を訪れ、原材料の成り立ちを見学し、生産者の情熱に触れる機会を得ます。これにより、奈良県の守り続けてきた歴史文化や生産者の想いを知り、新たな奈良の一面を広める役割を果たします。

ツアーで提供されるオリジナルメニューの食材は、越境ECモール「ZenPlus」でも購入可能です。ツアー参加者は自国に帰った後(旅アト)も、ZenPlusを通じて奈良の特産品や食材を手に入れることができます。このツアーは一時的な観光体験にとどまらず、奈良県との持続可能な結びつきを築くことに貢献し、日本の食文化を国内外に広める一助となります。

HISとZenPlusは、この取り組みを通じて、奈良県の魅力を広め、国際的な認知度を高めることを目指します。



バストロノーム in NARA(バストロノーム イン ナラ)とは





バストロノーム in NARAは、観光、食事、体験を一つにまとめ、奈良を訪れる人々に奈良県が誇る多彩な食文化と歴史を体験してもらうツアーイベントです。



このツアーでは、オープントップのレストランバスを使用します。1階にはシェフたちが腕を振るうキッチンがあり、2階に座って料理を楽しむという、贅沢な体験を提供します。参加者は奈良県の名産品や郷土料理を通じて、奈良の歴史と文化に触れ、地元の生産者から直接話を聞く機会を得ることができます。



さらに、このツアーで提供される特産品は、越境ECモール「ZenPlus」で購入することができ、帰国後も奈良の美食と文化を楽しむことが可能です。



<ツアー詳細>

名称:Enjoy Seasonal Local Foods on Special Restaurant Bus in Nara city/Enjoy Seasonal Local Foods on Special Restaurant Bus in Gojo city

催行開始:2023年11月~

エリア:奈良県奈良市/五條市

料金:28,000円~

ツアー形態:日帰り

販売WEBサイト

奈良市:https://bushisgo.rezio.shop/en-US/product/B-0253

五條市:https://bushisgo.rezio.shop/en-US/product/B-0254

越境ECモール「ZenPlus」特設サイト:https://lp.zenplus.jp/nara-bus-tour



インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業とは





本事業は、本格的な再開が見込まれるインバウンドの地方誘客や観光消費の拡大を促進するために、観光事業者が連携してインバウンド向けに地域に根差した観光資源を磨き上げ、販路開拓まで一貫した支援を実施する観光庁の事業です。

▽「インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業」のページはこちら

https://inbound-contents.snavy.jp/



越境ECモール「ZenPlus」とは





ZenGroup株式会社が運営する越境ECモールです。2016年12月に立ち上げたZenPlusは、開始から6年で利用者実績が3,000社を超えており、上場企業様から小規模事業者様まで様々な規模の事業者様にご利用いただいております。

ZenPlusの主な特徴は以下の通りです。



・すぐに出店・販売が可能

出店料のお支払い、審査、契約手続きなどは必要なく、商品を登録後すぐに販売を開始することが可能です。

・初期費用・固定費はゼロ円

初期費用、月額費用、決済手数料といった費用は一切かかりません。出品した商品が売れた際に、商品代金の10%を販売手数料としていただいております。

・日本語だけで利用が可能

出品情報の翻訳、海外からのお問合せ対応、お客様サポート等は弊社が行います。19言語に対応。日本語のみの利用で、幅広い商圏にアプローチが可能です。

・海外配送に関わる手配・手続きは弊社にお任せ

海外配送手続き、貿易保険手続き、輸送の手配等、手続きは全て弊社が行います。

・リスクを回避した安心な決済

購入者からの入金を確認した上で、出品者様へ支払い手続きが進みます。出品者様への入金処理は弊社を通じて行われ、詐欺やチャージバックに関する対応は弊社が行います。



▽ZenPlusのサービスページはこちら

https://zenplus.jp/ja/



会社概要





会社名:ZenGroup株式会社

URL:https://zen.group/

代表者:ナウモヴ・アンドリイ、オレクサンドル・コーピル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

所在地:大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

設 立:2014年4月

資本金:80,000,000円

古物商許可番号:621150153358号







