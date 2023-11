[コンテンポラリープランニングセンター(CPCenter)]

11/8(水)より、カフェ&ブックス ビブリオテーク全店にてスタート!



東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ&ブックス ビブリオテーク」(http://www.bibliotheque.ne.jp)では、2023年11月8日(水)より、クリスマスを彩るルビーチョコモンブランパンケーキやフレッシュいちごたっぷりの贅沢タルトなど、さまざまな種類のクリスマスデザートが多様性豊かに登場します。









ビブリオテークのクリスマスフェア

THE CHRISTMAS STORY of bibliotheque “ビブリオテークのクリスマスストーリー”

2023/11/8(水) ~ 12/25(月)



ホリデーシーズンのカフェ&ブックス ビブリオテークでは、クリスマス限定の特別なケーキメニューが新登場。バリーカレボー社のサステナブルカカオ原料を使用した「ルビーチョコレート」のモンブランパンケーキやチーズケーキタルトを提供いたします。そのほか、毎年人気のあるクリスマスパンケーキ、クリスマスショートケーキ、鮮やかなクリスマスカラーのいちごとピスタチオのタルトなど、宝石のように美味しさ輝く多彩なクリスマスケーキが勢揃いいたします。



大切な友人や家族、恋人との特別なひととき、また、自分へのご褒美の時間にもぴったり。今年もビブリオテークのクリスマスケーキは、心温まる瞬間と幸せな思い出を共有し、一人一人のクリスマスストーリーを紡ぎます。





宝石のような華やかな見た目、フルーティーな香りと味わい!



人と地球にやさしいサステナブルな「ルビーチョコレート」を使用。



おいしく食べて未来につながるパンケーキとタルトが新登場。









[提供店舗]カフェ&ブックス ビブリオテーク 4店舗限定(有楽町 / 吉祥寺 / 福岡 / 熊本)

○商品名称:いちごとルビーチョコモンブランのクリスマスパンケーキ ラズベリーソース

○税込価格:1,650円

光輝く宝石のルビーのようなピンクカラー!甘くフルーティーな味わいの、希少な「ルビーチョコレート」を贅沢に使用したパンケーキ。フレッシュで甘酸っぱいいちごとルビーチョコの相性は抜群です。アクセントにラズベリーソースをかけてお召し上がりください。









[提供店舗]カフェ&ブックス ビブリオテーク 全店舗

○商品名称:いちごとルビーチョコのチーズケーキタルト

○税込価格:1,320円

甘くフルーティーな香りと味わい!希少な「ルビーチョコレート」を存分に楽しめるリッチなタルトが新登場。フレッシュないちごとまろやかな酸味のチーズケーキが、ルビーチョコの香り立つ甘さをより一層引き立てます。





ー サステナブルチョコレートとは? ー

スイスの世界的なチョコレートメーカー、バリーカレボー社が提供するチョコレートは、サステナブルカカオ原料の「ココアホライズン認証カカオ※」を使用しています。同社は“おいしいチョコレートを永遠に楽しむ”という理念「フォーエバーチョコレート」を掲げ、サステナビリティへの取り組みを行っています。このバリーカレボー社が発明した「ルビーチョコレート」は、ダーク、ミルク、ホワイトに次ぐ第4のチョコレートです。10年かけて開発され、ルビーカカオからもたらされる自然の華やかなピンク色は着色料を一切使用していません。ルビーカカオのフレッシュな甘酸っぱさとベリーのようなフルーティーさが特徴です。



※ココアホライズン認証カカオ

「ココアホライズン認証カカオ」を認証するココアホライズン財団は、スイスの連邦基金監督局による監督を受ける独立した非営利団体です。ココアホライズン財団認証のカカオ原料を使用することにより、カカオ生産者の支援、地球環境の保護、児童労働の撲滅に貢献できます。

ココアホライズン財団の詳細については、こちらをご覧ください:https://www.cocoahorizons.org/ja





毎年恒例のクリスマスパンケーキやタルト、ショートケーキ等

人気ケーキ多数ラインナップ!

まるでクリスマスホールケーキのようなパンケーキは、チーズと発酵“生”バターが隠し味。









[提供店舗]カフェ&ブックス ビブリオテーク 全店舗

○商品名称:エアリーチーズクリームと発酵バターのクリスマスパンケーキ いちごミルキーソース

○税込価格:1,870円





まるでホールケーキをひとり占めしているような気分が味わえる、クリスマスパンケーキ。

香り豊かな発酵バターがパンケーキにじゅわっと染み込み、アーモンドチュイルのカリっとした食感と香ばしさが全体のアクセントに!

チーズクリームの爽やかな酸味といちごの甘酸っぱさ、いちごミルキーソースのコクが相性抜群のひと皿です。









クリスマス気分が高まる、たっぷりのフレッシュいちごと濃厚ピスタチオの掛け合わせ。









[提供店舗]カフェ&ブックス ビブリオテーク 全店舗

○商品名称:いちごと濃厚ピスタチオのタルト

○税込価格:1,430円

試行錯誤を重ねて辿り着いたこだわりの濃厚ピスタチオムースに、甘酸っぱくてジューシーなフレッシュいちごを贅沢に盛り付けました。シンプルながらもそれぞれの素材の味わいを楽しめるタルトです。





キュートなサンタ小人がせっせとお仕事中...クリスマスに食べたいクラシカルなショートケーキとチョコ感たっぷりのフォレノワールパイが登場。









[提供店舗]カフェ&ブックス ビブリオテーク 全店舗

○商品名称:いちごのクリスマスショートケーキ

○税込価格:1,100円

甘くてジューシーなフレッシュいちごを贅沢に使用した、ふんわりショートケーキ。最後まで飽きがこないように配合にこだわった、軽い口当たりの生クリームをたっぷりと!クラシカルな味わいをお楽しみください。









[提供店舗]カフェ&ブックス ビブリオテーク 4店舗限定(有楽町 / 吉祥寺 / 大阪 / 福岡)

○商品名称:クラシックショコラのフォレノワールパイ

○税込価格:1,210円

フォレノワールとは、フランス語で「黒い森」の意味。甘酸っぱいグリオットチェリームースとやさしい甘さのダークチェリーに濃厚なチョコレートムースを合わせました。チョコレート好きにおすすめのパイです。





_/_/_/



【開催概要】

・フェア名:ビブリオテークのクリスマスフェア THE CHRISTMAS STORY of bibliotheque “ビブリオテークのクリスマスストーリー”

・開催期間:2023/11/8(水) より開始

・開催場所:カフェ&ブックス ビブリオテーク全店



※店舗によって展開内容や店頭表示金額が異なる場合がございます。

※収穫状況により販売時期と内容が変更になる場合がございます。





【店舗概要】

■ cafe&books bibliotheque<カフェ&ブックス ビブリオテーク>

http://www.bibliotheque.ne.jp/

毎日がちょっぴり楽しくなる本やアート、デザイン雑貨をセレクトしたショップを併設したカフェ。昼は楽しいランチの場として、夕方はさっと立寄り一息できる場所として、夜は大切な仲間とゆっくりお食事を楽しむ場所として。いつでも暮らしのそばにある「新定番」のお店を目指します。



[東京] 千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ1 3F/TEL:03-5222-1566

[東京] 武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24 アトレ吉祥寺1F 2番街/TEL:0422-22-1495

[大阪] 大阪市北区梅田1-12-6 E~ma B1F/TEL:06-4795-7553

[福岡] 福岡市中央区天神2-10-3 VIORO B1F/TEL:092-752-7443

[熊本] 熊本市手取本町6-1 鶴屋百貨店 東館1F PARKTERiA/TEL:096-323-5270





<公式サイト(オンラインショップ)・SNS>

HP:http://www.bibliotheque.ne.jp

Instagram:https://www.instagram.com/bibliotheque_jp

Twitter:https://twitter.com/bibliotheque_jp

Facebook:https://www.facebook.com/bibliotheque.info

LINE:https://lin.ee/1onREXe





【会社概要】

会社名: 有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者: 杉浦 幸

本社所在地: 東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL: http://www.cpcenter.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-14:46)