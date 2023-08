[パーソルイノベーション株式会社]

総合人材サービス、パーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:大浦 征也)が展開するリスキリング支援サービス『学びのコーチ』( https://www.manabicoach.jp/ )は、新たに大企業に特化したフルオーダー型のリスキリングプランを立案する『リスキリング キャンプ by 学びのコーチ』を展開します。







■新サービス 『リスキリング キャンプ by 学びのコーチ』

1,000人以上※のリスキリング支援をしてきた『学びのコーチ』では、そのノウハウと事例を基に大企業に特化したフルオーダー型のリスキリング支援の新サービスを提供いたします。大企業ならではの多種多様なニーズや市場環境、事業構造および自社の人員構造に応じ、個社毎に柔軟にカスタマイズできるプログラムです。※2023年4月末時点

参考:リスキリングの取り組み率は、大企業(6割以上)>中小・スタートアップ企業 (2023年6月実施の定点調査より)









■『リスキリング キャンプ by 学びのコーチ』 スキル、マインドの両面を効果的にサポートできる仕掛け

リスキリングを実践する上で必ず「スキル面(活躍できるレベルのスキルセットを獲得できるか)」と「マインド面(挫折せず学び続ける、マインドセットを醸成できるか)」の壁に直面します。そこで今回の新サービスでは、個社ニーズに最適化したカリキュラム設計とアウトプット重視の学習方法により実践的なスキル習得とプロによる的確なコーチング及び定期的なパルスサーベイに基づいたリスク評価管理を提供します。スキル、マインドの両面を効果的にサポートし、個々の潜在能力を引き出す「伴走型の学習メソッド」

■大企業だからこそ想定される事象に対しても豊富な事例で解決

Case1.営業職→ITコンサルタント

IT未経験営業職社員をITコンサルタントへリスキリング。

5ヶ月のトレーニングを経て、全員がITコンサルタントとしてデビュー。



Case2.メカエンジニア→アプリエンジニア

メカエンジニアのリスキリングにより、アプリエンジニアの拡充。

自社製品に精通した内部人材のリソースシフトによって、技術組織の体制強化を実現。



Case3.管理部門のスタッフ→業務変革推進者

業務効率化が進まない状態を脱し、各スタッフが主体的に業務改善に取り組む状態を実現。

組織内にナレッジ共有、取り組みの横展開を通じて、組織全体の生産性向上に寄与。



パーソルイノベーション 『学びのコーチ』事業責任者/Founder

柿内 秀賢(かきうち・ひでよし)コメント



直近、社員数が多い企業では「リスキリングの施策を検討するリソースがない」、「施策運用の工数が足りない」といったリソース不足の問題を抱えていると耳にします。業種・職種ごとに異なるスキル設定、対象者のリテラシー確認、職種転換の有無、学習負荷と業務のバランスなど変数の多いリスキリング施策の設計と再現性のある施策運用に対応できるサービスが求められているのです。

こういったダイナミックな市場変化に、大企業がコミットできるよう今回、『リスキリング キャンプ by 学びのコーチ』を展開することにしました。





■『学びのコーチ』について < https://www.manabicoach.jp/ >

『学びのコーチ』は、総合人材サービスを提供するパーソルグループのノウハウを活かし、リスキリング※に強みを持つデジタル人材育成サービスです。需要の高まるデジタル人材育成において「何を学ぶか」「どう学ぶか」に課題を持つ企業に「各社のニーズに合わせた柔軟なカリキュラム設計」「コーチによる学習伴走」を通じてサービスを提供しています。



※「リスキリング(Re-Skilling)」とは、個人においては「市場ニーズに適合するため、保有している専門性に新しい取り組みにも順応できるスキルを意図的に獲得し、自身の専門性を太く、変化に対応できるようにすること」、企業においては「従業員が社内で新たな業務に就けるようにするための再教育のこと」を言う。大学等に入り直す「リカレント教育」に対して仕事を続けながら継続して学び続けることを指す。



▶3分で分かる『学びのコーチ』紹介動画:https://www.manabicoach.jp/useful/movie-3min

※マイクロソフトの許諾を得て使用しています。



■パーソルイノベーション株式会社について< https://persol-innovation.co.jp/ >

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。リスキリング支援サービス『学びのコーチ』や、新規事業創出プログラム「Drit(ドリット)」から創出された、e-Learningにコミック教材を活用した研修ツール『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful(ロッツフル)』、シフト管理サービス『Sync Up(シンク アップ)』などを運営するとともに、新たな事業開発や、デジタルトランスフォーメーションを推進、パーソル

グループのイノベーションを加速していきます。

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。



