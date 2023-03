[ISARIBI株式会社]

とぅーし本人による試合結果報告ツイート:https://twitter.com/RAB_TUSSY/status/1634530576677089280



ISARIBI株式会社(代表:榊原敬太/本社:東京都千代田区)の運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属ダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」メンバーの「とぅーし」が、2023年3月11日に開催されたダンスバトルイベント 『ARMS Vol.4 JAPAN FINAL』 の、「fullbody tutting & armstyles solo battle」部門で優勝を達成したことを発表する。













ARMS Vol.4 JAPAN FINAL イベント概要









本イベントは、ダンスの新興ジャンルである「(フィンガー)タットダンス(※)」や「ボーンブレイクダンス(※2)」を専門とするダンサー達が「タット日本一」の栄誉を勝ち獲るべく競い合うダンスバトルイベントであった。



※:腕や手の幾何学的な動きで音楽を表現するダンスの1ジャンル。フィンガータットダンスとは、指の精密な動きだけで表現されるタットダンスという意味。

※2:本来は人体の死角である頭の後ろや背面で、柔軟性の限界を競いながら手足を操る技巧的なダンス。



「源元[GENGEN]」、「りきっちょ」、「NARI DIGITZ」(METEORA st.所属)、「SHUNJI」、「RYOGA」など、いずれもタットダンスなどで活躍を誇るトップダンサー5名が審査員を担当する中、前述の通りとぅーしは「fullbody tutting & armstyles solo battle」部門で見事なパフォーマンスを披露。見事に優勝を果たした。



本イベントは既に終了しているが、2023年3月17日(金)23:59までは配信サービス「ツイキャス」にて有料アーカイブでの視聴が可能だ。REAL AKIBA BOYZやとぅーしのファンはもちろん、タットダンスにご興味をお持ちの方もぜひ、国内最高峰の選手陣による熱いパフォーマンスをご覧いただきたい。



【イベント名】

ARMS Vol.4 JAPAN FINAL~All Respectable Minority Styles~



【イベント種別】

スポーツ、ダンスバトル(トーナメント)イベント



【出演者】

JUDGES

・NARI Digitz(House of XTRAVAGANZA,DARK MATTER)

・RYOGA(XTRAP,DARK MATTER)

・源元(TOKYO ARMS,funkrafty)

・SHUNJI(四次元生命体ヨジゲンズ,MORTAL COMBAT)

・りきっちょ(はむつんサーブCREW)



MC

・ネス from REAL AKIBA BOYZ



BATTLE DJ

・PANEY-L(THE AVENGERZ、TOKYO ARMS)

・G!mm!C(HLLD,ARMS,鬼斬戦兵)



GUEST SHOWCASE

・SPECIAL TUTTING SESSION

・はむつんサーブCREW



SELECTED SHOWCASE

・PROJECT ARMS

・Candy Crew



【公式ページ等】

ツイキャス有料配信ページはこちら:https://twitcasting.tv/arms_japan/shopcart/215868

イベント公式Twitterアカウント:https://twitter.com/Arms_Japan







とぅーし プロフィール







沖縄の芸術大学卒業。フルボディタットという珍しいダンススタイルと、その類まれなる芸術センスをいかし、RAB新メンバーオーディション内での動画審査では、オーディション用の新設アカウントでの投稿ながらわずか2週間で8万再生と、他の候補生に圧倒的な差を見せつけての加入決定となった。

沖縄出身ならではの、のほほんとしたマイペースキャラ。



<代表作>

・【RAB】ヒトガタ/HIMEHINA【とぅーし】

・指だけでECHO踊ってみた【フィンガータット/finger tutting】

・【人間ヤメテ】ごめんねごめんね/ I’m sorry I’m sorry【とぅーし】



<SNS>

Twitter:https://twitter.com/RAB_TUSSY

TikTok:https://www.tiktok.com/@rab_tussy

Instagram:https://www.instagram.com/rab.tussy/







REAL AKIBA BOYZ インフォメーション



REAL AKIBA BOYZ フルバンド編成でおよそ5年ぶりのライブツアー 『THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE“LIVE NEW ERA 9”』 開催!





東京公演:2023年4月1日(土) 開場16:00/開演17:00



【開催地・アクセス】

東京公演:TOKYO DOME CITY HALL

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1F

最寄り駅 JR「水道橋駅」東口/都営地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口/東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」2番出口/都営地下鉄大江戸線「春日駅」A1出口



【出演】

REAL AKIBA BOYZ/二人目のジャイアン/らっぷびと/アリレム/AiRyA/huez/東山奈央(東京公演のみ)

※その他、フルバンド編成につきバンドメンバーが出演いたします。



【公演公式ページ】

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/2279



【チケット販売情報・種別】

3/4(土)22:00よりローチケにてチケット特別先着受付を実施中!

ローソンチケット:https://l-tike.com/st1/6ikmkqnyjmbtcaiq8loh/



※予定枚数に達し次第、受付終了となります。

※詳細に関しては、各受付ページにてご確認ください。

※価格はいずれも税込みです。

※会場チケットに関して、両公演とも会場規定により1ドリンク代のお支払いがチケット代とは別途で必要となります。







REAL AKIBA BOYZ プロフィール







ネット上の関連動画総再生数3億再生超!

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」!

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2022年にはシンガポールにて開催された全世界規模のYouTubeオフィシャルイベント「YouTube FanFest 2022」に出演。また世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live 2022」への出演や、松崎しげる主催音楽フェス「黒フェス」への出演など、歌わないダンスアーティスト/YouTuberとして活躍の幅を広げる。



・REAL AKIBA BOYZ Official Web

http://abstreem.co.jp/RAB/



・REAL AKIBA BOYZ Official Twitter

https://twitter.com/RAB_CREW



・REAL AKIBA BOYZ Official Facebook

https://www.facebook.com/RAB.AKIBA



・REAL AKIBA BOYZ Official YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A



・REAL AKIBA BOYZ Official ビリビリ動画

https://space.bilibili.com/434705993?from=search&seid=10354377284792782806



・REAL AKIBA BOYZ Official TikTok

https://www.tiktok.com/@realakibaboys







METEORA st. インフォメーション







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB:http://meteora-st.jp/

TWITTER:https://twitter.com/meteora_st



<METEORA st ALL MEMBERS>

REAL AKIBA BOYZ/駒沢アイソレーション/GinyuforcE/FLAVA JAPAN/datto/ハヤケン/NARI Digitz/涼宮あつき/DRAGON/けいたん/マロン/ムラトミ/ネス/とぅーし/ゾマやかじゃない!/龍/ギア/ゲッツ/塩野 拓矢(梅棒)/DJシーザー/RK/寺島圭亮(A.T.E)/ケイゴイノウエ/マロン/ゆうたONE/神宮司秀将/保坂有希/山下智博(株式会社ぬるぬる)/龍/D(ディー)/ラブマツ/ヒサノモトヒロ/いれいす/SHO/SALT COMMUNICATION/来栖うさこ/DJ道井悠/松下 莉子/紫穂/MISAKI/田口華有/はむねずこ/柏森たま。/鈴乃/あま津うに/ぽにょ皇子/白幡いちほ/泉ひかり/立川みくの/関口佳奈/アオノアオ/環/ユリコタイガー/りさまる



<WHATS?METEORA st>

『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



