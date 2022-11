[株式会社Tixplus]

さらに、ファンフェスタ開催記念ステップアップスカウトで新星5カードも登場!





プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗、以下Tixplus)は、2022年11月23日(水・祝)に東京ドームで開催される「ジャイアンツ・ファンフェスタ 2022 supported by DAZN」の来場者のうち、読売ジャイアンツ公認のスマートフォン向けカードコレクションアプリ「ジャイアンツ・スターズ(以下、Gスタ)」をご利用のお客様を対象に、数量限定でリアルカードを配布いたします。



■リアルカードプレゼント概要

「ジャイアンツ・ファンフェスタ2022 supported by DAZN」に来場いただいたお客様のうち先着5,000名様を対象に、2022シーズンのジャイアンツキービジュアルを使用した「GIANTS PRIDE」カードをプレゼントいたします。

カードは全5種類の展開となり、ランダムに配布いたします。

カードのお受け取りにはGスタアプリが必要です。Gスタアプリをインストールしていただき、リアルカードプレゼントキャンペーンバナーをタップ後、Gスタブースにて引き換え専用パスコードを入力し、スタッフにご提示ください。ファンフェスタの思い出にぜひご参加をお待ちしております。



<配布実施期間>

2022年11月23日(水・祝)10:30(予定)~無くなり次第終了



<配布場所>

東京ドーム2階21ゲート内コンコース

当日配布されるパンフレットの地図内に配布場所の案内があり、「Gスタブース」と記載しております。



<配布対象選手>

坂本 勇人選手、丸 佳浩選手、菅野 智之投手、小林 誠司選手、岡本 和真選手



<リアルカードお受け取り方法>

1.App Store/Google Playより、「ジャイアンツ・スターズ」アプリをインストール

2.Gスタアプリ下部の「ジャイアンツ・ファンフェスタリアルカード配布キャンペーン」バナーをタップ

3.Gスタブース内にて専用パスコードをお客様ご自身でご入力いただき、Gスタブーススタッフの確認後、リアルカードをプレゼントいたします。



※カードはランダムでの配布となり、選手をお選び頂く事は出来ません。

※カードの交換は受け付けておりません。

※スマートフォン1台につき1度までの配布となります。

※ご自身の操作により引換済みとなった場合でも取り消し致しかねますのでご注意ください。

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。ご了承の程お願い申し上げます。

※上記のキャンペーン内容や実施期間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



<配布カードのラインナップ>



■Gスタオリジナルデジタルカードもプレゼント!

さらに!リアルカードをお受け取り頂いた方にGスタオリジナルのデジタルカードもプレゼントいたします。リアルカード引き換え操作後にGスタアプリ内のプレゼントボックスからお受け取りください。

デジタルカードは、リアルカードが配布枚数に達した場合もお受け取り可能です。



■ジャイアンツ・ファンフェスタ 2022 supported by DAZN

ジャイアンツのファン感謝イベントとして、3年ぶりに東京ドームで開催されます。

詳細は「ジャイアンツ・ファンフェスタ2022 supported by DAZN」特設ページをご覧ください。

https://giantsfanfesta.com/

※ジャイアンツ・ファンフェスタの参加受付は終了しております。



■5ステップ目で新登場★5カードが1枚確定!ファンフェスタ開催記念特別ステップアップスカウト新登場

ジャイアンツ・ファンフェスタの開催を記念して、ステップアップスカウトが新登場いたします。

5ステップ目には新登場の坂本選手、畠投手どちらかの★5カードが1枚確定となる特別なスカウトです。



<開催期間>

2022年11月22日(火) ~ 2022年11月29日(火)12:59



■読売ジャイアンツ公認スマートフォン向けカードコレクションアプリ「ジャイアンツ・スターズ」について

読売ジャイアンツ公認の「ジャイアンツ・スターズ」は、読売ジャイアンツの選手たちが活躍した試合のプレー写真等をデジタルカードとして配信するカードコレクションアプリです。

選手たちのカードをスカウトして、他のプレイヤーとトレードし好きな選手を集め、自分だけのチーム編成を楽しめるアプリです。1シーズン約 1000 枚以上のカードを配信中。

球場で観戦したあの熱戦や、お気に入りの選手カードを集めてオリジナルコレクションをつくることができます。

シーズンを通して順次、さまざまな企画をご用意しております。詳しくは以下アプリをご確認ください。



「ジャイアンツ・スターズ(略称:Gスタ)」概要

名 称: ジャイアンツ・スターズ(略称:Gスタ)

配信開始: 2018年6月26日

アクセス方法: スマートフォンよりダウンロード



配信方法: App Store、Google Playより配信

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.giants.stars



コピーライト : (C)読売巨人軍 (C)Tixplus,Inc. All Rights Reserved.



情 報 料: 基本プレイ無料、アイテム課金制



ジャイアンツ・スターズHP: https://gstars.tixplus.jp/

ジャイアンツ・スターズ公式Twitterアカウント:@GiantsStars https://twitter.com/GiantsStars

読売ジャイアンツHP: http://www.giants.jp/





■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット(チケプラアプリ)やライブやイベントに行けなくなった時に、定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。

電子チケットは、音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設など、多数の導入実績を誇り、年間約200万枚へと発券枚数を大きく増加させており、電子チケット業界有数の規模となっております。



会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要: 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp



※記載されている会社名及びサービス名/ロゴは、各社の商標または登録商標です。



