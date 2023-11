[LayerX]

バクラクをはじめとしたAI・LLMの事業化をさらに加速



請求書処理や経費精算、法人カードを中心とした支出管理サービス「バクラク」などを提供する株式会社LayerXは、海外機関投資家のKeyrock Capital Managementを引受先とした第三者割当増資により、20億円の資金調達を実施したことをお知らせします。Keyrock Capital Managementの日本国内の未上場企業への出資は、4社目となります。



今回の資金調達はシリーズAラウンドのファイナルクローズであり、シリーズAラウンドでの調達金額は総額約102億円、創業からの資金調達総額は約132.6億円となりました。









概要





LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるSaaS+Fintechスタートアップです。支出管理サービス「バクラク」シリーズを中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル(LLM)関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。



当社は2023年2月にシリーズAファーストクローズで約55億円、6月にセカンドクローズで26.8億円の資金調達を実施しました。今回の調達によりシリーズAラウンドでの累計調達額は約102億円となります。



バクラクシリーズは、請求書処理や経費精算、法人カードなど企業の支出に関連する業務を、AIなどのサポートによって入力をかんたんにし、そして効率化するサービス群です。



今回調達した資金はバクラク事業の機能追加・開発費のほか、マーケティング費用、人材採用のためなどに使用します。またAIやLLMの活用も本格化し、バクラクの各プロダクトへの組み込みや、実験・検証の枠組みを超えた事業化にも挑戦していきます。



投資家コメント





Jonathan Shih, Founder & Chief Investment Officer of Keyrock Capital Management



Keyrock is ecstatic to partner with LayerX. In the span of a few years, LayerX has become one of the top startups in Japan. This remarkable achievement is the result of unparalleled leadership and an engineering team that is second to none. Today’s operating environment is challenging and capricious. Japanese businesses are confronting inflation, labor shortages and outdated technologies. New regulations, such as the Qualified Invoice System, will add further complexity. In our opinion, Baku-Raku can help Japan not only adapt to this new world, but also fulfil the country’s untapped potential.



KeyrockはLayerXへの出資によって、資本パートナーとなることを大変嬉しく思っています。LayerXは数年の間に、日本でトップクラスのスタートアップになりました。この目覚ましい成果は、比類なきリーダーシップと、他の追随を許さないエンジニアリング・チームによるものです。今日の経営環境は厳しく、見通しが難しい状況が続いています。



日本企業はインフレ、労働力不足、時代遅れのテクノロジーなどの難題に直面し、なおかつインボイス制度のような新たなルールの導入により、さらに経営環境の複雑さが増しています。私たちは、バクラクによって日本全体が新しい環境に適応するだけでなく、未開発の潜在能力が発揮できるようになると信じています。



Keyrock Capital Managementについて





Keyrock Capital Managementは米国の財団、基金、ファミリーオフィス等の資金を運用する投資顧問会社です。大きな社会的課題をテクノロジーによって解決する、高成長セクターにおけるリーディング企業を中心にファンダメンタルリサーチによる分析を行います。投資期間は複数年と長期にわたり、クロスオーバー投資を行います。香港、東京及びベトナムに拠点を設けており、日本を中心としたアジアパシフィック地域を投資対象としています。



株式会社LayerX 概要





LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるSaaS+FinTechスタートアップです。 法人支出管理サービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル(LLM)関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。



設立:2018年8月

代表者:代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地:東京都中央区日本橋堀留町1-9-8 人形町PREX 2階

資本金(準備金含む):132.6億円

コーポレートサイト:https://layerx.co.jp/

採用サイト:https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ:https://layerx.co.jp/contact



事業サイト:

・バクラク:https://bakuraku.jp/

・三井物産デジタル・アセットマネジメント:https://corp.mitsui-x.com/







