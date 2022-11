[フォーカルポイント株式会社]

スマートな外観と耐衝撃性を両立させたスタイリッシュなMacBook用ケース



フォーカルポイント株式会社は、米国Twelve South社の日本国内代理店として、MacBookの持ち運びに最適なTwelve South SuitCase for MacBook (M1)の日本国内での取り扱いを2022年11月7日(月)より開始いたします。











フォーカルポイント株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント)は、米国Twelve South(トゥエルブサウス)社の日本国内代理店として、Appleシリコン搭載 MacBook Pro の持ち運びに最適なSuitCase for MacBook (M1)(スーツケース・フォー・マックブック・エムワン 以下、SuitCase for MacBook)を日本国内で取り扱い開始、本日よりフォーカルポイント・ダイレクトにて販売を開始いたします。



スマートな外観と耐衝撃性の両立:スマートな外観でありながら、熱成形のハードシェルは隅々まで強い耐衝撃性を備え、内側のクッション付きマイクロスエードはMacBookが傷つかないように保護します。

シーンを問わず使用できる高品位なデザイン:ハードシェルに施されたダイヤモンドパターンは、シチュエーションを問わず会議室やカフェなどのさまざまな場所にマッチします。

ケース内でも作業は快適、取り出しも簡単:独自のバンジー・ヒンジ・デザインにより、ストラップが画面を遮ることなく、ケースに入れたままでMacBookを使用できます。取り出すときもスライドさせて簡単に。

便利な収納ポケット:内側には書類や充電ケーブルを収納できる便利なポケット付き。

防水性能:SuitCase は撥水素材製。デュアルジッパーを採用しているため、必要最小限の隙間からポートに簡単にアクセスしてMacBookを充電できます。





SuitCase for MacBookは、高級防水ツイルに包まれたキルティング・ハードケースです。エレガントな外装の内側には、MacBookをしっかりと保護する熱成形のシェルがあります。社外のミーティングでMacBookさえあればいいときには、SuitCaseは究極のケースとなります。革新的な構造デザインが、MacBookをケース内で保護し、そのまま作業を行うことを可能にします。また、スリムなデザインとレザーハンドルのおかげで、SuitCaseを仕事用のバッグやバックパックの中に忍ばせてバッグインバッグとして使うこともできます。MacBookをスタイリッシュに持ち運ぶ方法なら、SuitCaseをおすすめします。





会議に必要なのはMacBookだけ? SuitCaseは最良の選択です

Appleシリコン搭載のMacBookならバッテリー消費量も小さいため、長時間の使用でも問題ありません。つまり、数時間のミーティングのためにアダプタやケーブル類を持ち運ぶ必要はありません。最低限の書類とiPhone充電用のLightningケーブルをSuitCaseに入れれば、身軽に移動することができます。SuitCaseは、日常生活のためのキャリーバッグとお考えください。







スマートな外観と耐衝撃性の両立

SuitCaseは3つの層でMacBookを守ります。まず撥水性素材のキルティング生地。そして丁寧に成形されたハードシェルは、スマートな外観でありながらも、お使いのMacBookを隅々まで保護し、高い耐衝撃性を提供します。内側のクッション付きマイクロスエードはMacBookが傷つかないように保護し、衝撃を吸収します。







シーンを問わず使用できる高品位なデザイン

ハードシェルに施されたダイヤモンドパターンと収納可能なフルグレインレザーのハンドルは、シチュエーションを問わず会議室でもカフェでもさまざまな場所にマッチします。







ケース内でも作業は快適、取り出しも簡単

カフェや職場でもケースから出さずにすぐに作業ができます。独自のバンジー ヒンジ デザインにより、ストラップが画面を遮ることなく、ケースに入れたままでMacBookを使用できます。または、ケースなしでMacBookを簡単にスライドして使用できます。







便利な収納ポケット

内側には書類や充電ケーブルを収納できる便利なポケットが付いています。







防水性能

SuitCase は撥水素材製。デュアルジッパーを採用しているため、必要なポートに簡単にアクセスでき、必要最小限の隙間からMacBookを充電できます。













購入はフォーカルポイント・ダイレクトから

Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMac関連のアクセサリを取り扱う会社です。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。



フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者:恩田英樹

設 立:1989年

URL:https://www.focal.co.jp/



