[株式会社PAPABUBBLE JAPAN]

PAPABUBBLE「千歳飴」9月27日より全国及びパパブブレ公式サイトにて発売



Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、職人こだわりのお祝いデザインをミックスした千歳飴を、9月27日(水)より全国及びパパブブレ公式サイト(https://papabubble.co.jp/)にて発売いたします。







鹿児島睦氏デザインのパッケージに入ったプレミアムな千歳飴





毎年大人気の、パパブブレの千歳飴が今年も登場します。鹿児島睦氏のデザインによるオリジナルパッケージは今年も健在。そのパッケージのモチーフからとった、子供たちが大好きな「犬と猫」、伝統的な長寿や繁栄の意味をもつ「鶴と亀」という2種類のデザインで、パパブブレの職人がお祝いの想いを込めて制作しています。「犬と猫」にはコーラ・ぶどう・いちご、「鶴と亀」にはパイン・もも・さくらんぼという、お子様にも人気のフレーバーをそれぞれ使用。贈り物としてもピッタリの、プレミアムな千歳飴です。



・千歳飴 税込み価格:1,480円





PAPABUBBLEについて





ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



PAPABUBBLE Official Site:https://papabubble.co.jp/

PAPABUBBLE Official X(旧Twitter):https://twitter.com/PapabubbleJ

PAPABUBBLE Official Instagram:https://www.instagram.com/papabubblejapan/

PAPABUBBLE Official Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100076521334443

PAPABUBBLE Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw

PAPABUBBLE Official TikTok:https://www.tiktok.com/@papabubblejapan?lang=ja-JP



