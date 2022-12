[LVMHフレグランスブランズ]





パルファム ジバンシイ[LVMHフレグランスブランズ]は、2022年12月1日(木)より、本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉の4 名によるダンスボーカル グループ「OWV(オウブ)」と、ホリデー キャンペーンを実施いたします。



本キャンペーンでは、OWV x ジバンシイのメッセージ&フォト入りホリデーカードを購入者特典としてプレゼント。ホリデーカードには、メッセージとともに、メンバーの集合フォト2種類のどちらかがランダムにセットされています。さらに限定50枚にはメンバーの直筆サイン入り。

OWVメンバーが特別なシーズンをお祝いする、あなただけに伝えるスペシャルメッセージ&フォトをお楽しみください。



OWV x ジバンシイ特設ページはこちら

https://shop-givenchybeauty.jp/pages/owv





■購入者特典 「OWV ホリデー キャンペーン」 詳細







ジバンシイ ビューティー GINZA SIX、百貨店 ジバンシイ カウンター(店頭限定)、ジバンシイ公式オンラインショップにて、ジバンシイ製品を4,400円(税込)以上お買い上げごとにOWV x ジバンシイのメッセージ&フォト入りホリデーカードを1枚プレゼント。ホリデーカードのうち限定50枚には、OWVの直筆サイン入り。



例:4,400円(税込)のご購入であれば1枚、8,800円(税込)以上のご購入であれば2枚プレゼント。

※お一人様あたり2枚まで。



さらにジバンシイ ビューティー GINZA SIXでは、コラボリボンを使用したラッピングもお選びいただけます。



期間:2022年12月1(木)~31日(土)まで。



※他のキャンペーンが同時に対象となる場合はどちらかをお選びください。

※ラッピングボックスは製品をお買い上げの方に有償でご提供しております。

※リボン、カード、ボックスはなくなり次第終了。





本日18時より、OWV公式YouTubeチャンネルにて、ジバンシイとのコラボ動画公開!









OWVのメンバーが、日本唯一のジバンシイ ビューティーのブティック「ジバンシイ ビューティー GINZA SIX」に来店。人気のアイテムやそれぞれの愛用品などを紹介しながら、タッチアップや店舗のサービスを体験します。

ぜひチャンネル登録をして、コラボ動画をお楽しみください。







OWV(オウブ)とは?

2019年に社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」に出演した元練習生4名により結成された次世代ボーイズグループ。



グループ名「OWV」には “Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~ 誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。



―LINK―

OWV公式サイト:https://owv.jp/

OWV公式Twitter:https://twitter.com/owv_official

OWV公式Instagram:https://www.instagram.com/owv_official/

OWV YouTube Channel:https://www.youtube.com/channel/UC6wXGUQq_lA8DWYQ2qGZ94A





パルファム ジバンシイ [LVMHフレグランスブランズ] #ジバンシイビューティー







