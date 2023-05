[株式会社デイトナ・インターナショナル]

FREAK'S STORE渋谷併設のOPEN STUDIOで5月12日(金)~5月14日(日)にて開催。







OKAMOTO’Sのドラマー「オカモトレイジ」がキュレーションを手掛ける「YAGI EXHIBITION」、アクションスポーツライフスタイル界の先駆者的ブランド「BAD BOY」とPUBLUXがコラボレーションしポップアップを開催。3者によるカプセルコレクションを展開します。



アイテムはオカモトレイジ氏が所有している、BAD BOYの前身である「LIFE'S A BEACH」の有刺鉄線柄のビンテージショーツを現代的にアレンジしたシャツ・ショーツを作成。本来は存在しないセットアップでの着用が可能なラインナップにて展開。そして今回のコレクション限定で作成されたYAGI EXHIBITION×BAD BOYのロゴをバックに落とし込んだTシャツの、計3型をポップアップにて販売。



ポップアップはFREAK'S STORE渋谷併設のギャラリースペース「OPEN STUDIO」にて、5月12日(金)~14日(日)の3日間限定で開催します。会場ではカプセルコレクションの販売のほか、YAGI EXHIBITIONのアーカイブグッズを展示。販売初日の5月12日(金)にはオカモトレイジ氏、他DJやアーティストによるレセプションパーティーを開催します。



また今回のカプセルコレクションは、PUBLUXの公式オンラインストアであるDaytona ParkおよびZOZOTOWNでも販売いたします。



ITEM LINEUP















■WIRE PATTERN SHIRT

SIZE:S,M,L

COLOR:BLACK YELLOW BLUE

PRICE:¥11,000(tax in)



■WIRE PATTERN SHIRT

SIZE:S,M,L

COLOR:BLACK YELLOW BLUE

PRICE:¥8,800(tax in)







■YAGI BOY CLUB TEE

SIZE:S,M,L

COLOR:BLACK WHITE SAX

PRICE:¥4,950(tax in)



INFORMATION





■ポップアップについて

開催場所:OPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー)

開催期間:2023年 5月12日(金)~5月14日(日)



■オンラインストア

・Daytona Park

(https://www.daytona-park.com/shop/publux.html)

・ZOZOTOWN

(https://zozo.jp/shop/publux/)



YAGI EXHIBITION





OKAMOTO’Sのドラマー、オカモトレイジがキュレーションを手掛ける合同エキシビション。2017年11月、WK Galleryにて初開催した24hイベントを皮切りに、YAGI EXHIBITIONはカルチャーフェノメノを起こした。スペクトラムはイベントの開催に止まらず、これまでにLevi’s(R)やKANGOL、Children of the discordance、寅壱、2ONEなどとのカプセルコレクションも実現。ジャンルや世代のバウンダリーをぶち壊し続け、日本のヤングカルチャーシーンをリードするコミュニティとして位置付けされている。

Instagram:@yagi_exhibition



BAD BOY





1982年にカリフォルニア州サンディエゴで誕生したBAD BOYは、アクションスポーツライフスタイル業界の先駆者的ブランド。90年代半ばに日本に上陸し、ダンスボーカルユニット「SPEED」が着用し、ストリートファッションブランドとして全国に定着。現在、世界の6大陸にて展開されている。日本では、2020年に入り、新たな世代へのアプローチに向けて、国内著名ストリートブランドとのコラボレーション、そしてスポーツマーケットへの展開がスタート。

Instagram:@badboy_jp_limited



