この度、ライアン・リッチマンHCの想いから新たにチームアイデンティティを定めました。2023-24シーズンはこのチームアイデンティティを土台として、全選手・チームスタッフが一丸となり、優勝を目指します。

また、これらを遂行するためには選手全員がリーダーシップを共有すべきと考え、2023-24シーズンはキャプテンを定めず、全選手がキャプテンとして活動していきます。

ファン・ブースターの皆さまに誇りに思っていただけるよう、全身全霊をかけて戦いますので、引き続き、熱いご青援をよろしくお願いします。

※「チームアイデンティティ」とは、選手・チームスタッフがシーズンを通してチームとして戦い、目標達成するための基盤となる考え方です。

World Class Shape 身体状態を世界レベルに保つ

Critical to our success on the floor and is completely controllable. Being in World Class Shape will take discipline on and off the floor but we will strive to reach this level of conditioning as a group. We view this as a competitive advantage against our opponents.

コート上での成功に不可欠であり、完全にコントロールできるものである。ワールドクラスコンディションになるには、コート内外で鍛える必要があるが、私たちはこのレベルのコンディションに達するようチームとして努力する。我々はこれを相手チームと競うアドバンテージと考える。



Accountability 責任感を持つ

Everyone must be held accountable to reach our goals of winning championships. The best teams are held accountable day in and day out. Coaches will hold players accountable and players will also hold each other accountable.

優勝という我々の目標を達成するために、全員が責任を果たさなければならない。最高のチームとは毎日毎日責任を持ち、果たし、高めあっている。コーチ陣は選手に責任を持たせ、選手同士もまた互いに責任を持つ。



Toughness + Competitiveness 強靭さ・粘り強さ + 競争力・競争心

We will play and practice with extreme toughness and competitiveness every day we step on the floor. We will make sure that our fans have pride in how hard we will play on every possession.

我々はコートに立つときはいつでも、驚異的な強靭さ・粘り強さと競争力・競争心を持って練習またはプレーをする。我々は、自分たちが全てのポゼッションでどれだけハードにプレーしているか、ファンの皆さまに誇りに思っていただけるようにする。



Unity + Joy 団結・結束 + 喜び

We will be a team that plays together and enjoys playing together. Playing with joy will allow us to have fun playing a game that we love.

共にプレーすることを楽しむ。そんなチームに我々はなる。喜びを持ってプレーをすることは自分たちが大好きなバスケットボールをすることを楽しくさせてくれる。

2023-24シーズン キャプテンについて



ライアン・リッチマンHCコメント

I believe that everyone must share a leadership role amongst our team in order for us to have the most success. Every player on our team is a leader amongst themselves and each other and it will be critical that we maintain that mentality throughout the season.

我々が一番大きな成功を得るためには、チームでリーダシップの役割を全員で共有すべきだと私は強く思います。チームの選手全員が、自分自身そしてお互いがリーダーであり、そのメンタリティーをシーズン通して維持することが重要です。





