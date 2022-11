[株式会社Tixplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)と電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗)は、山本彩「SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now"」のSYC会員特別先行を開始し、また、「チケプラ電子チケット」・「チケットトレード」が本公演で採用されたことをお知らせいたします。



2018年11月にNMB48を卒業後、2019年の元日にはソロ活動を本格始動することを発表。2019年2月ユニバーサルミュージック移籍、ライブハウスツアー「I'm ready」を24会場27公演開催。2020年2月より、全国ホールツアーの開催を予定していたがCOVID-19の影響により中止となったが8月にファイナル公演として無観客配信ライブを行う。12月には無観客ライブの模様を収めた映像商品「山本彩 LIVE TOUR 2020 ~ α ~」を発売。2021年に入っても勢いを止めずに精力的に活動し、2月には東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『その女、ジルバ』主題歌で、ホーンセクションを加えたオトナなラテンロック「ドラマチックに乾杯」をシングルリリース。7月には山形日産の創業60周年記念CMタイアップソングとなった配信シングル「yonder」をリリース。 立て続けに8月にリリースしたシングル「Don’t hold me back」では本格的なダンスを披露したMVが話題となる。秋には全国10都市12公演を回るホールツアー「SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021 ~ re ~」を発表するなど、コロナ禍でも活動を緩めることなく、一人のアーティスト/ミュージシャンとして常に発信をし続けるその姿に国内外から注目が集まる。



【公演詳細】

SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now"



[公演日程]

12月27日(火)18:00開場/19:00開演 EX THEATER ROPPONGI

12月29日(木)18:00開場/19:00開演 Zepp Namba(OSAKA)



[チケット代] スタンディング/2F指定席 7,700円(税込)

※スタンディング:未就学児入場不可/2F指定席:年齢制限なし、お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。



【SYC会員特別先行受付】

受付期間:2022年11月21日(月)18:00 ~ 11月27日(日)18:00



【SYC MOBILE会員特別先行受付】

受付期間:11月28日(月)18:00 ~ 12月04日(日)18:00



▼ツアー詳細・お申し込みはこちら

https://yamamotosayaka.jp/news/?id=373



○ 山本彩オフィシャルサイト

https://yamamotosayaka.jp/





■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。



会 社 名 : 株式会社Fanplus (ファンプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/



■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット(チケプラアプリ)やライブやイベントに行けなくなった時に、定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。

電子チケットは、音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設など、多数の導入実績を誇り、年間約200万枚へと発券枚数を大きく増加させており、電子チケット業界有数の規模となっております。



「チケプラトレード」は、個人間のやりとりがなく、定価で安全にトレードができるチケットの公式二次流通で業界に先駆け10年以上運営し、2019年6月からは資本業務提携を行った業界大手チケットプレイガイドの「イープラス」で購入したチケットもトレードが利用できるなど、対象のイベントを拡大しています。

今後は興行主催者や他のチケット販売事業者との連携も強化し、音楽ジャンルのみならず演劇、スポーツや各種イベント等のトレード対象チケットを増やし、業界の健全な発展に寄与したいと考えています。



会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要: 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/





