[株式会社タイトー]

11月25日(土曜日)~12月31日(日曜日) 開催催決定!



株式会社タイトー(本社:東京都新宿区 以下タイトー)は、TVアニメ「ラグナクリムゾン」(「ラグナクリムゾン」製作委員会)とのコラボレーション企画を2023年11月25日(土)~2023年12月31日(日)の期間、全国13エリア14店舗にて開催いたします。







株式会社タイトー(本社:東京都新宿区 以下タイトー)は、TVアニメ「ラグナクリムゾン」(「ラグナクリムゾン」製作委員会)とのコラボレーション企画を2023年11月25日(土)~2023年12月31日(日)の期間、全国13エリア14店舗にて開催いたします。



TVアニメ「ラグナクリムゾン」コラボクレープ 900円(税込)





TVアニメ「ラグナクリムゾン」コラボ スペシャルクレープを期間限定で

販売いたします。コラボクレープをご注文いただいた方には、もれなくTVアニメ「ラグナクリムゾン」特製缶バッジ(非売品)をプレゼント!



[コラボクレープ販売店舗]タイトーステーション隣接のクレープ店全店(12店舗)

・マリオンクレープ 札幌狸小路2丁目店 ・マリオンクレープ 仙台名掛丁店

・マリオンクレープ 宇都宮ベルモール店 ・マリオンクレープ 大宮店

・マリオンクレープ 立川北口店 ・ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店

・ピコクレープ 溝の口店 ・マリオンクレープ 海老名店

・マリオンクレープ フェドラ大須店 ・マリオンクレープ ファボーレ婦中店

・マリオンクレープ 広島本通店 ・マリオンクレープ アミュプラザ鹿児島店



※コラボクレープのご提供時間は各店異なります。最新の営業時間は各店HPにてご確認ください。

※缶バッジは準備数がなくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

TVアニメ「ラグナクリムゾン」コラボドリンク(全4種)/600円(税込)





TVアニメ「ラグナクリムゾン」登場キャラクターをモチーフにしたコラボドリンクを期間限定で販売いたします。コラボドリンクをご注文いただいた方には、もれなくTVアニメ「ラグナクリムゾン」特製缶バッジ(非売品)をプレゼント!



ラグナの「銀気をまとうバナナカルピスソーダ」 クリムゾンの「滅竜ベリーベリーミックスジュース」



レオニカの「最強の12歳!ピンクキャラメルミルク」 スライムの「パチパチはじけるキャンディソーダ」



[コラボドリンク販売店舗]

・EXBAR TOKYO Plus・エクスバートーキョープラス (タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店B1F)

・メガレイジ溝の口 (タイトーステーション 溝の口店3F)



コラボクレープ/ドリンク共通ノベルティ





TVアニメ「ラグナクリムゾン」特製缶バッジ(非売品)全11種



※プレゼントの缶バッジはランダム配布となります。(種類の指定はできません)

※缶バッジは準備数がなくなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。



TVアニメ「ラグナクリムゾン」等身大パネル







等身大パネル [ラグナ] 等身大パネル [クリムゾン]



【コラボ実施店舗一覧】※店舗により実施内容は異なります。





・マリオンクレープ 札幌狸小路2丁目店 (タイトーステーション 札幌狸小路2丁目店 1F)

https://www.taito.co.jp/store/00002138



・マリオンクレープ 仙台名掛丁店 (タイトーステーション 仙台名掛丁店 1F)

https://www.taito.co.jp/store/00001170



・マリオンクレープ 宇都宮ベルモール店 (タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 店内)

https://www.taito.co.jp/store/00001836



・マリオンクレープ 大宮店 (タイトーステーション 大宮店 1F)

https://www.taito.co.jp/store/00002080



・マリオンクレープ 立川北口店 (タイトーステーション 立川北口店 隣接)

https://www.taito.co.jp/store/00002149



・ピコクレープ秋葉原東西自由通路店

https://www.taito.co.jp/store/00002211



・EXBAR TOKYO plus(タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B1F)

https://exbar.jp/



・ピコクレープ溝の口店 (タイトーステーション 溝の口店 1F)

https://www.taito.co.jp/store/00002199



・メガレイジ溝の口 (タイトーステーション 溝の口店 3F)

https://www.taito.co.jp/megarage



・マリオンクレープ 海老名店 (タイトーステーション 海老名ビナウォーク店 隣接)

https://www.taito.co.jp/store/00001748



・マリオンクレープ フェドラ大須店 (タイトーステーション フェドラ大須店 1F)

https://www.taito.co.jp/store/00002180



・タイトーステーション ファボーレ婦中店 (タイトーステーション ファボーレ婦中店 店内)

https://www.taito.co.jp/store/00001677



・マリオンクレープ 広島本通店 (タイトーステーション 広島本通店 1F)

https://www.taito.co.jp/store/00001938



・タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 (タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 店内)

https://www.taito.co.jp/store/00002249



【関連URL】

TVアニメ「ラグナクリムゾン」コラボレーション in タイトーステーション

WEB特設ページ https://www.taito.co.jp/event/001413



TVアニメ「ラグナクリムゾン」公式HP https://ragna-crimson.com/

TOKYO MX ,BS11 : 毎週土曜 25:30~

MBS : 毎週土曜27:38~

dアニメストア,U-NEXT,アニメ放題 : 毎週土曜 24:00~ 地上波先行配信

hulu, ABEMA,DMM TV他 : 毎週木曜 24:00~



【権利表記】

(C)小林大樹/SQUARE ENIX・「ラグナクリムゾン」製作委員会

(C) TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



【商標】

※「TAITO」、「TAITO ロゴ」、「EXBAR TOKYO」および「タイトーステーション」は、日本およびその他の

国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※ その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/17-19:46)