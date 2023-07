[グリー株式会社]

REALITY XR cloud株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:春山一也 グリー株式会社100%子会社 以下「REALITY XR cloud」)は、株式会社リクルート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:北村 吉弘)より2023年7月18日に提供開始された英語学習アプリ『スタディサプリ ENGLISH for KIDS』のフロントエンド開発を担当いたしました。









今回、REALITY XR cloudがグリーグループとして数多くのゲーム開発で経験豊富な体制を整えていることに着目いただき、『スタディサプリ ENGLISH for KIDS』への開発協力が実現しました。

REALITY XR cloudでは、これまでに培った知見と開発力を活かし、本サービスの詳細仕様策定の支援、技術選定、フロントエンド開発、ミニゲームのUI/UXデザイン作成の支援を担当。



UI/UXデザインの作成を支援をしたミニゲームの開発では、対象年齢である3歳~8歳のお子さまの関心を引き付け、楽しさを伝えるカラフルで鮮やかなデザイン、直感的に操作できるシンプルでわかりやすいメニューやアイコン、さらに、インタラクティブな体験を提供する、楽しくわかりやすいアニメーションや効果音等の演出の実現に寄与しております。







REALITY XR cloudは、今後もクラウドソリューションを通じて、企業には新たなビジネス機会を、ユーザーにはより豊かなDX体験を提供することで、社会全体のデジタルサービス発展に貢献してまいります。



「スタディサプリ ENGLISH for KIDS」とは

リクルートが提供する英語学習アプリ『スタディサプリ ENGLISH』より新しく提供開始した、3歳から8歳までを主な対象とした、オンライン英語学習サービスです。楽しみながら無理なく学習を続けることで、しっかりと英語が身に付くサービスとなっています。

リクルートでは、『スタディサプリ』を通じて「経済的、地理的理由から発生する教育環境格差を解消し、全ての人たちに学ぶ機会と楽しさを提供したい」との思いからサービスを展開しています。これまで『スタディサプリ ENGLISH』では社会人や学生を対象としておりましたが、2020年度から新学習指導要領による小学校での英語教育必修化など、低年齢からの英語学習ニーズの高まりをうけ、今回3歳~8歳を主な対象としたお子さま向けサービスを新たに提供することに致しました。

また、コロナ禍をきっかけにオンライン学習の勢いが増す中、低年齢層のお子さまであっても楽しく自発的に学べる学習体験を実現しています。



■商品名:『スタディサプリ ENGLISH for KIDS』

■対応プラットフォーム:iOS、Android

■対象:3歳~8歳

■価格:月額1,980円(税込)

6カ月パック10,680円(税込)※月当たり1,780円(税込)

12カ月パック18,960円(税込)※月当たり1,580円(税込)

※お子さま3名まで利用可能



■特徴:

1.お子さまが楽しんで無理なく学習を続けられる設計

「動物のいる世界で100人の友達を作る旅に出かける」をコンセプトに、800以上のゲーム形式の学習コンテンツやレッスン動画を用意しました。学習を継続することで物語が進み、友達が増え旅のご褒美がもらえるなど、お子さまが飽きずに楽しみながら学習できる設計になっています。また、無理なく続けられるよう1日1レッスン約10分で学べるプログラムとなっています。



2.幼児の英語学習専門家が監修。しっかり身につく学習サイクル

言語学者であり、玉川大学大学院の名誉教授である佐藤 久美子氏と、保育士資格を持ち、小学生向けの英語本を複数出版する守屋 佑真氏に監修いただき、プログラムを作成しました。

ネイティブ講師によるレッスン動画を通じて英語の重要表現をインプットし、ゲーム形式のコンテンツで演習。最後に学んだ表現を発話しアウトプットすることで、お子さまの学習定着を促します。



3.保護者がお子さまの学習状況を確認でき、成長を実感しやすい

全体のレッスン量や学習目標に対する進捗、学習時間等がアプリ内で可視化され、保護者がお子さまの学習状況を把握することができます。さらに発話音声の録音を保護者が聞いて、お子さまの成長を実際に確認することができます。



REALITY XR cloud株式会社について

法人向けに3DCGやXRテクノロジーを活用したメタバース構築プラットフォーム「REALITY XR cloud」の展開をはじめ、長年にわたり培ってきた企画、開発、グロースハックノウハウを最大限に活用し、お客様のニーズに合わせたアプリやWebサービスの受託開発を行っています。

https://reality-xrcloud.inc/



