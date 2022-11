[dely株式会社]

微アルコール飲料に合うレシピで、食事との相性や飲用シーンを想起させ、購買意欲を高める



国内No.1のレシピプラットフォーム「クラシル」(※1)は、サッポロビール株式会社「サッポロ The DRAFTY」の認知・購買促進を目的に、クリエイターが考案したレシピのショート動画を活用したプロモーションを実施しました。

施策後のブランドリフト調査で、コンテスト接触者且つ広告認知者の78.4%がサッポロ The DRAFTYを「魅力的に感じる」、56.8%が「購入したい」と回答しました。また、ビール代わりの飲用意向を調査したところ、広告接触且つ広告認知者の56.8%が「飲みたいと思った」と回答し、広告非接触者を29.9pt上回りました。

「商品魅力度」「飲用意向度」「購入意向度」を高めるともに、クリエイターのショート動画を活用する「クラシルショート イベントタイアップ」が、食品だけでなく、微アルコール飲料の商品訴求にも有効であることを示す結果となりました。









■実施内容

本プロモーションは、クリエイターが考案したレシピ・ショート動画を投稿する広告メニュー「クラシルショート イベントタイアップ」を用いて実施しました。クリエイター100名に「サッポロ The DRAFTY」をサンプリングし、商品コンセプトに沿ったテーマ(0.7%で気軽な晩酌時間)のコンテストを実施。投稿されたショート動画を「クラシル」アプリ内で配信し、その中から選ばれた受賞レシピを「クラシル」で公式レシピ動画化しました。



▼サッポロ The DRAFTYと一緒に気分あがるごはん

https://www.kurashiru.com/features/698?custom=true

▼「0.7%」で気軽な晩酌時間コンテスト ショート動画一覧

https://www.kurashiru.com/shorts/feed/edcbb718-2cfd-438c-ae6a-2249ee48e126

▼この組み合わせ最高!ボリューム満点 豚プルコギサンド

https://www.kurashiru.com/recipes/9ae92d93-ef4a-4bf3-9bea-ee53dc78b755





■結果

施策後にブランドリフト調査を行い、「商品魅力度」「飲用意向度」「購入意向度」が向上するとともに、「サッポロ The DRAFTY」と食事の相性の良さを示す結果になりました。

また、クリエイターのショート動画を活用する「クラシルショート イベントタイアップ」が、食品だけでなく、微アルコール飲料の商品訴求にも有効であることが分かりました。



▼コンテストに接触した20代広告認知者の「ビールの代用としての飲用意向」が非接触者を20pt上回る結果に

コンテストに接触したユーザーは、非接触者と比較して

-サッポロ The DRAFTYの広告認知度 +28.9pt

-サッポロ The DRAFTYの魅力度 +13pt

-サッポロ The DRAFTYをビールの代用としての飲用意向 +8.5pt(特に20代は+20pt)

-サッポロ The DRAFTYの購入意向 +8pt





「クラシル」は、今後もさまざまな広告メニューを通じて、食品メーカーや食品・飲料関連団体など、様々なクライアントの商材と消費者を繋ぐプロモーションを実現します。



その他、クラシルではさまざまな広告ラインナップをご用意しております。お客様の課題に合わせて、柔軟に広告メニューの開発やご調整が可能ですので、ぜひご検討ください。





■調査期間

クラシルショートブランドリフト調査

マクロミル社 ブランドリフト調査期間:2022年9月16日(金)~9月21日(水)

調査対象:マクロミルモニタ 【接触者】20~59歳の女性 / 【非接触者】20~59歳の女性

有効回答数:200サンプル(広告接触者96、非広告接触者104)



-----------------------------------



■国内No.1のレシピ動画サービス「クラシル」について

クラシル( https://www.kurashiru.com/ ) は「くらしをおいしく、あたたかく」をコンセプトに、管理栄養士が監修した「かんたんにおいしく作れるレシピ」を60,000件以上提供する国内No.1のレシピ動画サービスです。クラシルアプリの累計ダウンロード数が3,700万を達成いたしました。「80億人に1日3回の幸せを届ける」べく、日々サービスの向上に努めています。



▼「クラシル」 iOS版 App Store:https://appsto.re/jp/YSri_.i

▼「クラシル」 Android版 Google Play:https://goo.gl/B447IR



-------------------------------------



(※1)

料理レシピ動画アプリにおける、

日本国内ダウンロード数および平均月間アクティブユーザー数が1位(iOS/Google Play合算値)

(2020年8月1日時点) App Annie

ダウンロード数・および国内におけるレシピ動画アプリ順位:自社調べ(2022年8月現在)



-------------------------------------



<dely株式会社 会社概要>

社 名:dely株式会社(dely, Inc.)

代表取締役:堀江 裕介

設 立:2014年4月

所 在 地:〒108-0023

東京都港区芝浦3丁目1-1

msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階



-------------------------------------



【本件に関するお問い合わせ先】

dely株式会社 コーポレート部/広報

E-mail:contact.pr@dely.jp



-------------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-18:46)