2023年12月26日(火)より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、2023年12月26日(火)より、全国の4℃店舗および公式オンラインショップにて新年を祝うパワーストーンや新たなスタートに飛躍を願う羽モチーフなどで希望にあふれる未来を彩った「2024 New Year Collection」を発売いたします。







「2024 New Year Collection」のコンセプトは「Full of Hope ~希望に満ちて~」。厄除けや健康、干支など、縁起のよいストーンやモチーフで希望に満ち溢れた新年の門出を祝います。



古くから災いを退けるとされるガーネットや、ローズクォーツ、アクアマリンなどのパワーストーンや、新年の飛躍を願う羽のモチーフ、初日の出にインスパイアされたジュエリーをはじめ、2024年の干支である『辰』を可愛らしくにデフォルメしたシリーズなど、ポジティブな願いを託したジュエリーが揃います。



日常使いできるカジュアルなデザインながら、その1年のお守りジュエリーとしてぴったりな想いを込めたアイテムたちが、前へ進むあなたに寄り添います。



■飛躍を願う羽や初日の出にインスパイアされたガーネットとパールの輝き



K10YG Necklace / Garnet / Topaz / Diamond ¥39,600

K10YG Necklace / Pearl / Garnet / Diamond ¥37,400

K10YG Pierced Earrings / Garnet / Diamond ¥39,600

SV(PGc) Ear Cuff / Garnet / Topaz / ¥15,400



新年への飛躍を願う羽のモチーフや初日の出をイメージしたシリーズ。新たなスタートに飛躍の願いを込めた羽の立体美が魅力のアイテムには、成功へと導く力があるとして知られるガーネットをメインに包み込みました。

さらに初日の出をイメージしたラリエット風ネックレスには、この一年が幸せでよい年になるように、との願いを託しています。美と健康のお守りとしても愛されてきたパールをあしらったアイテムも。気持ちを新たに1年をはじめたいあなたへ、そっとパワーを与えてくれるジュエリーです。



■大粒のローズクォーツとアクアマリンが主役のパワーストーンジュエリー



K18PG Necklace / Rose Quartz / Pearl / Diamond ¥59,400

PT950 Necklace / Aquamarine / Diamond ¥72,600



ダイヤモンドの輝きとパールの艶めきを受けて、恋愛成就のパワーストーンであるローズクォーツが光を放つネックレスは、シックな装いにも華やかさを添える大人の可愛らしさが魅力です。また幸せや喜びなどを象徴するアクアマリンとダイヤモンドを贅沢にあしらった上品な印象のネックレスも。明日への希望に包み込むお守りジュエリーです。



■2024年の干支「辰」にインスパイアされたジュエリーも



SV(K18YGc) Necklace / Pearl / Topaz ¥19,800

SV(K18YGc) Pierced Earrings & Bracelet set / Pearl / Topaz ¥19,800



天高く登る様子から「強運」や「飛躍」を意味する幸運モチーフである「辰」は、幸せや希望をもたらしてくれるようにストーンを抱きかかえたデザインに。ネックレスは、縁起のよい丸いパールと「辰」モチーフをあしらったロングネックレスは、Y字やパールをトップにできる2WAY仕様で、1年を通して良い運気をもたらしてくれる縁起の良いアイテムです。「辰」モチーフとパールが左右アシンメトリーのピアスと、繊細なチェーン使いが魅力の「辰」のチャームがついたブレスレットのセットジュエリーも。日々のコーディネートにさり気なく今年への願いを込める特別なジュエリーです。



■レインボーカラーのカラフルなジュエリーに心を躍らせて



SV(PGc) Ear Cuff / Garnet / Topaz / ¥15,400

SV(PGc) Necklace / Tourmaline / Peridot / Citrine / Amethyst / Topaz / Tanzanite / Garnet / ¥24,200

SV(PTc) Necklace / Tourmaline / Peridot / Citrine / Amethyst / Topaz / Tanzanite / Garnet / ¥24,200

※公式オンラインショップ限定商品



耳元から美しく揺れるロングイヤーカフは、初日の出をイメージしたガーネットに、神々しい煌めきを放つトパーズ、華奢なチェーンが目を惹きます。7つの色を一度に持つと7つの幸福を招くとされていることから、贅沢にも7色の天然石をセッティングしたネックレスも登場。カラフルで存在感のあるデザインに、チェーンからさり気なく「辰」のモチーフが揺れる動きも魅力的です。プラチナコーティングを施したの公式オンラインショップ限定のネックレスは、白いものが「浄化」を意味することから、新たな環境に飛び込んだり、新しいチャレンジをするあなたの背中を押せるよう、願いを込めました。



■ガーネットやパールがきらめく新年限定ジュエリーも



SV(PGc) Necklace / Pearl / CZ / Garnet / ¥22,000

SV(PGc) Necklace / Garnet / CZ ¥13,200

K10PG Necklace / Garnet / Topaz / ¥28,600

SV(PGc) Bracelet / Garnet / CZ ¥13,200



「4℃」で人気のモチーフにも、「2024 New Year Collection」のエッセンスをプラスした限定ジュエリーが登場します。初日の出をイメージしたネックレスは、ガーネットが朝日、キュービックジルコニアやデザインチェーンが神々しい陽の煌めきを表現。ガーネットやパールのパワーストーンがセンターに輝く特別なジュエリーに仕立てました。



新たな年へ歩みを進める瞬間に、希望を込めたジュエリーがあなたの心にパワーを灯します。



■限定パッケージ







「2024 New Year Collection」のジュエリーは、シンプルな落ち着いたカラーに金色の金具が上質感をプラスした限定パッケージに包んでお渡しいたします。

「2024 New Year Collection」のメインカラーであるボルドーと4℃のブランドカラーであるネイビーの2色をご用意。お好きなカラーのパッケージに包まれたジュエリーを身につける度、新年の喜びを感じて。

※数に限りがございます。

※詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。

※店頭では、ネイビーとボルドーの2色よりお選びいただけ、公式オンラインショップではネイビーのみのお取り扱いとなります。



【4℃公式サイト】 https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/newyear/?bid=4c-jewelry



