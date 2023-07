[アイレット株式会社]

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、Google Cloud Partner Advantage プログラムにおいて、セキュリティ - サービス のスペシャライゼーション認定を取得したことをお知らせします。なお セキュリティ - サービス におけるスペシャライゼーション認定は、日本で2社目となります。







Google Cloud Partner Advantage プログラムにおけるスペシャライゼーション認定について:

https://cloud.google.com/partners/specializations-expertise?hl=ja







■Google Cloud におけるアイレットの実績

アイレットは、Google Cloud パートナー認定の取得以降、Google Cloud を活用したソリューションの開発と提供に関する深い専門知識とスキルが評価され、2021年にマネージド サービス プロバイダ(MSP)認定を取得しました。さらに、2023年3月には Google Cloud MSP ケイパビリティ アセスメント チェックリストのバージョン 4.0 における認定を日本のパートナーで初めて取得しました。



この度、これまでに培われた深い知見やセキュリティの実践が評価され、セキュリティのスペシャライゼーション認定取得に至りました。なおスペシャライゼーション認定においては、2021年12月に取得したインフラストラクチャ、2022年3月に取得したアプリケーション開発、2022年11月に取得したデータ管理に続いて4つ目の取得になります。



Google Cloud 導入事例:

https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=gcp







■アイレットが提供する Google Cloud サービス

アイレットは、Google Cloud の利用料金が 3% 割引となる「請求代行サービス」を始め、24 時間 365 日の監視運用サービスや Google Cloud へのシステム移行をワンパッケージにした「migrationpack for Google Cloud」などを提供しています。また、2022 年 12 月には AlloyDB for PostgreSQL を活用したデータベース構築サービスの提供を開始し、以後現在までお客様のあらゆる課題を Google Cloud を通じて解決へ導いています。今後も Google Cloud 活用におけるプロフェッショナルサービス企業として、これまで以上にお客様のビジネスの変革と発展を支援してまいります。



提供サービス一覧













【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立:2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:Webシステム開発、スマホアプリ(iOS/Android)開発・運用、クラウドを活用したインフラ設計・構築・運用のフルマネージドサービス「cloudpack」の提供、UI/UX デザイン制作





※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。

※ Google Cloud、Cloud Spanner、AlloyDB for PostgreSQL および Firebase は、Google LLC の商標です。



