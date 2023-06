[株式会社TASAKI]

銀座本店と、伊勢丹新宿店で開催されるTASAKI “danger” POP UP Storeより展開開始



TASAKIは、ブランドのアイコンシリーズのひとつである「danger(デインジャー)」の新作を6月28日(水)より発売します。新作は、旗艦店である銀座本店のほか、同日に伊勢丹新宿店にてスタートする「TASAKI “danger” POP UP Store(TASAKI デインジャー ポップアップストア)」から順次展開。7月5日(水)からは、全国の対象店舗で新作の発売にあわせ「TASAKI “danger” プロモーション」も実施します。







「TASAKI “danger”」 キービジュアル

デインジャー ファング ネックレス [18KYG、あこや真珠、ダイヤモンド] ¥3,520,000



新作は、原始的な鋭いホーン(角)のモチーフを艶やかなメタルの質感とまろやかなパールの照りとのコントラストで端正な印象に仕上げた「danger horn (デインジャー ホーン)」や、妖しく美しいファング(牙)をモチーフにした、パールを用いながらも力強い美しさを醸し出す「danger fang (デインジャー ファング)」等から計28デザイン37アイテムが登場。





右耳上から)デインジャー ホーン プラス イヤーカフ (右耳用)[18KYG] ¥286,000、デインジャー ホーン

プラス ダイヤモンド パヴェ イヤーカフ (右耳用)[18KWG、あこや真珠、ダイヤモンド] ¥363,000、デイン

ジャー ファング イヤリング [18KYG、あこや真珠] ¥247,500(両耳価格)

右手中指上から)デインジャー ホーン プラス リング [18KYG] ¥429,000/ [18KSG] ¥440,000

以上すべて(C)TASAKI / 税込価格



新作の発売を記念して、6月28日(水)から7月4日(火)までの期間、「デインジャー」の世界観を表現するイベント「TASAKI “danger” POP UP Store」を伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージで開催します。会場ではホーン(角)モチーフなどを用いて、自然界に生息する生き物などの神秘的なフォルムの美しさにインスパイアされたパワフルでエッジィなジュエリーの魅力を表現しています。





「TASAKI “danger” POP UP Store」伊勢丹新宿店・会場イメージ (C)TASAKI





さらに進化を続けるTASAKI「デインジャー」シリーズの危険な美の世界をお楽しみください。





≪TASAKI公式サイト 「デインジャー」スペシャルサイト≫

https://www.tasaki.co.jp/lp/danger/2023/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-16:46)