[株式会社アズメーカー]

「きゃらON!」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」 の新商品を受注開始いたしました。



株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON!」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」の商品を2023年1月17日より受注開始いたしました。







▼「きゃらON!」にて予約受付中

https://www.charaon.jp/SHOP/130428/170691/list.html



【商品一覧】

「キャラクターラバーマット」「Tシャツ」「フルグラフィックTシャツ」「トートバッグ」







キャラクターラバーマット









■価格:3,300円(税込)

■サイズ:約600×350×2(mm)

■素材:表面ポリエステル、裏面PVCラバー







Tシャツ











■価格:各3,520円(税込)

■種類:6種

■サイズ:Mサイズ(身丈68cm/身幅50cm/肩幅46cm/袖丈20cm)

■サイズ:Lサイズ(身丈71cm/身幅53cm/肩幅49cm/袖丈21cm)

■サイズ:XLサイズ(身丈75cm/身幅56cm/肩幅52cm/袖丈22cm)

■素材:綿







フルグラフィックTシャツ









■価格:各6,600円(税込)

■種類:3種

■サイズ:Mサイズ(身丈67cm/身幅49cm/肩幅47cm/袖丈16cm)

■サイズ:Lサイズ(身丈69cm/身幅53cm/肩幅50cm/袖丈18cm)

■サイズ:XLサイズ(身丈71cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈20cm)

■素材:ポリエステル100%







トートバッグ









■価格:3,080円(税込)

■本体:約縦37cm×横24cm×マチ12cm(立体)、約縦37cm×横35cm(平面)

■持ち手の長さ:約55cm、持ち手の高さ:約25cm

■内容量:約10L

■素材:綿100%





(C)しろ/アース・スター エンターテイメント/『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会





▼関連リンク

【きゃらON!TVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130428/170691/list.html

【きゃらON!】https://www.charaon.jp/

「きゃらON!」では、男性向けから女性向けまで、約4000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある!!」



◆Twitter

きゃらON! @CharaON_tweet(https://twitter.com/CharaON_tweet)

きゃらON!女子部 @CharaON_jyoshi(https://twitter.com/CharaON_jyoshi)

◆Instagram

アズメーカー https://www.instagram.com/azumaker/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-18:46)