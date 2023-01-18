TVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」キャラクタ…
［株式会社アズメーカー］
「きゃらON！」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」 の新商品を受注開始いたしました。
株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」の商品を2023年1月17日より受注開始いたしました。
▼「きゃらON！」にて予約受付中
https://www.charaon.jp/SHOP/130428/170691/list.html
【商品一覧】
「キャラクターラバーマット」「Tシャツ」「フルグラフィックTシャツ」「トートバッグ」
キャラクターラバーマット
■価格：3,300円（税込）
■サイズ：約600×350×2(mm)
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
Tシャツ
■価格：各3,520円（税込）
■種類：6種
■サイズ：Mサイズ（身丈68cm/身幅50cm/肩幅46cm/袖丈20cm）
■サイズ：Lサイズ（身丈71cm/身幅53cm/肩幅49cm/袖丈21cm）
■サイズ：XLサイズ（身丈75cm/身幅56cm/肩幅52cm/袖丈22cm）
■素材：綿
フルグラフィックTシャツ
■価格：各6,600円（税込）
■種類：3種
■サイズ：Mサイズ（身丈67cm/身幅49cm/肩幅47cm/袖丈16cm）
■サイズ：Lサイズ（身丈69cm/身幅53cm/肩幅50cm/袖丈18cm）
■サイズ：XLサイズ（身丈71cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈20cm）
■素材：ポリエステル100％
トートバッグ
■価格：3,080円（税込）
■本体：約縦37cm×横24cm×マチ12cm（立体）、約縦37cm×横35cm（平面）
■持ち手の長さ：約55cm、持ち手の高さ：約25cm
■内容量：約10L
■素材：綿100％
(C)しろ／アース・スター エンターテイメント／『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会
▼関連リンク
【きゃらON！TVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130428/170691/list.html
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