［株式会社アズメーカー］

「きゃらON！」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」 の新商品を受注開始いたしました。



株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にてTVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」の商品を2023年1月17日より受注開始いたしました。







▼「きゃらON！」にて予約受付中

https://www.charaon.jp/SHOP/130428/170691/list.html



【商品一覧】

「キャラクターラバーマット」「Tシャツ」「フルグラフィックTシャツ」「トートバッグ」







キャラクターラバーマット









■価格：3,300円（税込）

■サイズ：約600×350×2(mm)

■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー







Tシャツ











■価格：各3,520円（税込）

■種類：6種

■サイズ：Mサイズ（身丈68cm/身幅50cm/肩幅46cm/袖丈20cm）

■サイズ：Lサイズ（身丈71cm/身幅53cm/肩幅49cm/袖丈21cm）

■サイズ：XLサイズ（身丈75cm/身幅56cm/肩幅52cm/袖丈22cm）

■素材：綿







フルグラフィックTシャツ









■価格：各6,600円（税込）

■種類：3種

■サイズ：Mサイズ（身丈67cm/身幅49cm/肩幅47cm/袖丈16cm）

■サイズ：Lサイズ（身丈69cm/身幅53cm/肩幅50cm/袖丈18cm）

■サイズ：XLサイズ（身丈71cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈20cm）

■素材：ポリエステル100％







トートバッグ









■価格：3,080円（税込）

■本体：約縦37cm×横24cm×マチ12cm（立体）、約縦37cm×横35cm（平面）

■持ち手の長さ：約55cm、持ち手の高さ：約25cm

■内容量：約10L

■素材：綿100％





(C)しろ／アース・スター エンターテイメント／『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会





▼関連リンク

【きゃらON！TVアニメ「ヤマノススメ Next Summit」商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130428/170691/list.html

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