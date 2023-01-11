ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて(株式会社広栄産…
［株式会社中国銀行］
当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。令和４年９月３０日（金）に、株式会社広栄産業の『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めました。その手数料の一部を使い学校法人福山大学へ分別ターンボックス（分別ゴミ箱）１８台を同社と当行の連名にて寄贈いたします。
※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』
ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業
からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定
するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。
【発行企業および私募債の概要】
銘 柄 名 ：株式会社広栄産業 第７回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
所 在 地 ：広島県福山市大門町５丁目１０-１６
代 表 者 ：横田 邦雄
業 種 ：総合建設業
売 上 高 ：７４５百万円（令和４年７月期）
発 行 額 ：１００百万円
発 行 日 ：令和４年９月３０日（金）
発行期間 ：５年
返済方法 ：満期一括償還
資金使途 ：運転資金
寄 贈 先 ：学校法人福山大学（令和５年１月１７日（火）１１時より寄贈先にて寄贈式を開催いたします）
コメント ：当社は「高品質の技術で地域社会に貢献する」という企業理念のもと、一般土木工事を中心に幅広い業務をおこなっております。今後も未来志向のチャレンジで地域とともに持続可能な社会を共創し、ＳＤＧｓの達成に取組んでまいります。
以 上
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/11-21:16）
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