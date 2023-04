[株式会社HIKE]

各キャストのコメントも到着



株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表取締役:三上 政高/梁 俊模)は、音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』がNEXT VISIONとして推進する、DAO型の新たなIPの在り方“エリアチェーン”において、新エリアとなるシンオオクボエリア「深大久保DJ&ダンスアカデミー」をプロデュースします。この度、キャラクター名、キャスト名、ティザービジュアル、ティザー映像を公開しました。あわせて、各キャストのコメントもお届けいたします。









ティザー映像





シンオオクボエリア「深大久保DJ&ダンスアカデミー」公式Twitter:https://twitter.com/Okubo_denonbu







シンオオクボエリア「深大久保DJ&ダンスアカデミー」について



シンオオクボエリア「深大久保DJ&ダンスアカデミー」は、「私たちはありのままでこそ美しい」をテーマに掲げ、3人のキャラクターが待ち受ける大きな命題へと挑む物語です。

楽曲はK-POPおよびガールクラッシュをベースにエッヂの効いたサウンドを展開していきます。



学校名

深大久保DJ&ダンスアカデミー





キャラクター名/キャスト名

Lico(リコ)/中村花音



・中村花音コメント

電音部シンオオクボエリアのLico役を担当させていただく中村花音です!!これから何が起きるか楽しみです!Licoと一緒に深大久保を盛り上げられるように頑張ります!よろしくお願いします!



中村花音 公式Twitter:https://twitter.com/ka___n000



Ray(レイ)/畔柳愛里



・畔柳愛里コメント

電音部シンオオクボエリアのRay役を担当させていただく畔柳愛里です!電音部の一員になれてとっても嬉しいです!これからRayと共に成長していけるように精一杯頑張ります!よろしくお願いします!



畔柳愛里 公式Twitter:https://twitter.com/airi_k21



Yuna(ユナ)/杉本希花



・杉本希花コメント

電音部シンオオクボエリアのYunaを担当させていただく杉本希花です!電音部の一員になれたこと そしてYunaとして皆さんに会えることが本当に嬉しいです。私もYunaのように可愛くてかっこいい女性になるぞ~。よろしくお願いします!



杉本希花 公式Twitter:https://twitter.com/madoka0203_love





「電音部プロジェクト」NEXT VISION“エリアチェーン”とは



電音部プロジェクトがNEXT VISIONとして推進する、DAO型の新たなIPの在り方です。製作委員会やライセンスアウトとは異なり、様々なパートナー企業が独自のエリアを創出、権利を保有します。電音部プロジェクトからは独立したプロデュース及び運営を行うことで、世界を共に拡張していく制度です。





電音部について







「電音部」は、バンダイナムコエンターテインメントが手掛ける、本格的なダンスミュージックを中心とした音楽原作キャラクタープロジェクトであり、気鋭のクリエイターによる楽曲、イラストに加え、バンナムナムコグループの最新の技術を組み合わせたメディアミックス展開を推進するIPです。



そして、2023年「電音部」は世界初のDAO型IPへ進化します。

NEXT VISIONとして掲げる全く新しいIPの在り方“エリアチェーン”は、電音部プロジェクトからは独立したプロデュース及び運用を行うことで、世界を共に拡張していく制度です。

製作委員会やライセンスアウトとは異なり、様々なパートナー企業が独自のエリアを創出・展開します。



公式サイト:https://denonbu.jp

公式Twitter:https://twitter.com/denonbu

PV:https://youtu.be/5AKsx5LXbCA





株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

電音部™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/17-20:46)