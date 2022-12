[株式会社BookLive]

凸版印刷株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive(本社:東京都港区・代表取締役社長:淡野 正、以下当社)が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」のテレビCMが、CM総合研究所が発表する「BRAND OF THE YEAR 2022」において「消費者を動かしたCM展開」を受賞しましたのでお知らせいたします。





■「消費者を動かしたCM展開」受賞について

国内最大級の品揃えを誇る総合電子書籍ストア「ブックライブ」は、"いつも心に「マンガ部屋」を。"をコンセプトに、ブックライブサービスを通して「マンガを読むことの楽しさ」を伝えたいとの思いから、大のマンガ好きで、実際のブックライブユーザーでもある橋本環奈さんを起用したテレビCMシリーズを展開してまいりました。2022年度は、『フニクリ・フニクラ』のメロディーで「♪マンガ読むならブックライブ」と繰り返す歌に合わせ、橋本環奈さんが自身の周囲を浮遊するスマホを操るようにダンスをするCMを通年で展開しました。

今回CM総合研究所のCM好感度調査において、当社としてエントリー以来過去最高のCM好感度をいただくとともに、業績向上に大きく貢献したCMとして評価され、「消費者を動かしたCM展開」を受賞いたしました。

今後も当社はテレビCMを通じて多くの方にブックライブを知っていただくと同時に、"いつも心に「マンガ部屋」を。"をコンセプトに、人生を豊かにする本との出会いと、心ゆくまで楽しむことができるサービスを提供してまいります。



■ブックライブ テレビCMカット











■ブックライブ テレビCM動画





















【CM特設ページ:本CMのほか、メイキング&橋本環奈さんのインタビュー動画をご覧いただけます】

https://booklive.jp/landing/s-page/cm



■BRAND OF THE YEAR 2022「消費者を動かしたCM展開」について

CM総合研究所は消費者3,000人のCM好感度調査をもとに、CM好感度年間No.1ブランド「BRAND OF THE YEAR」、および優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」を毎年12月に発表しています。

「消費者を動かしたCM展開」は、2022年度(2021年11月度~2022年10月度)に放映された全6,833銘柄の中から、優れたCM展開で業績の向上に貢献したCMに与えられるもので、今年はレギュレーションをクリアした208銘柄のうち、151銘柄が受賞しました。



【総合電子書籍ストア「ブックライブ」について】

ブックライブは、凸版印刷グループの総合電子書籍ストアです。2011年よりサービスを開始し、マンガ、書籍、ラノベ、雑誌など、国内最大級の品揃えを誇ります。読者の利便性を最優先に、いつでも、どこでも簡単に楽しめるサービスを提供しています。



●総合電子書籍ストア「ブックライブ」 https://booklive.jp/

●公式Twitter https://twitter.com/BookLive_PR

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは、「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念とし、電子書籍ビジネスを担う企業として設立されました。読者の利便性を最優先に、「いつでも、どこでも、だれにでも、簡単に本が読める環境」の実現を目指し、事業を展開しています。また、設立以来、業界を牽引する様々な企業と連携し、新たなビジネスモデルを創出するなど、電子書籍の新たな可能性の探求を続けています。

URL: https://www.booklive.co.jp/



本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。



