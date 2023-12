[相模原市]

2024年に市制施行70周年を迎える相模原市とゆかりの深いバンド[Alexandros]が、豪華アーティストをゲストに迎え市内初の大型野外フェスを開催します。



相模原市とゆかりの深いバンド[Alexandros]。今年11月に公開した市シティプロモーションサイト「さがみはらむすび」では「さがみはらチアリングパートナー」スペシャルアンバサダーとしてトップページに登場した彼らが、この度、豪華アーティストをゲストに迎え市内初の大型野外フェスを開催します。



市制施行70周年を迎える2024年、地元愛溢れる彼らを中心に市内初の大型野外フェスを開催することは、市への愛着、誇り、共感を生みシビックプライドを向上させ、また、全国から大きな注目が集まることは市のシティプロモーションにも繋がります。



相模原市では、この大型野外フェスを準備から終演まで全面協力で盛り上げていきます。







相模原出身バンド[Alexandros]、過去最大級の野外主催フェス「THIS FES ’24 in Sagamihara」を2024年10月26日(土)&27日(日)2DAYS開催決定。



[Alexandros]が結成当初から行ってきたライヴ・イベント"THIS SUMMER FESTIVAL"通称"ディスフェス"は、開催当初は主に冬に開催されていたため"日本一遅い夏フェス"と呼ばれ[Alexandros]らしいタイトルとなっている。今年は9年ぶりにツアー形式での開催となり豪華な対バンで全国を騒がせた。



そんなディスフェス、来年1月にはデビュー15周年に突入する節目の年にキャリア最大級の規模で川上洋平(Vo&Gt)と白井眞輝(Gt)の出身地であり市制施行70周年を迎える相模原市にて屋外主催フェスを10月26日(土)&27日(日) 2DAYS開催することが決定。



"THIS SUMMER FESTIVAL"改め"THIS FES"、[Alexandros]ならではの豪華アーティストをゲストに迎える。発表をお楽しみに。



併せて[Alexandros]の新ビジュアルを含むイベントビジュアル画像も公開されているのでぜひチェックを。

詳細は後日発表。



公演概要





■タイトル

[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara

(ヨミ : ディスフェス トゥエンティーフォー イン サガミハラ)



■日程

2024年10月26日(土)、27日(日)



■会場

相模原ギオンフィールド及びその周辺



■主催

THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)



■後援

相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)



■協力

ユニバーサルミュージック合同会社



■企画

株式会社UKPM



■制作

ライブマスターズ株式会社



■運営

株式会社ディスクガレージ



■イベントHP

https://thisfes.com



メンバーコメント





■川上洋平 (Vo&Gt)

2010年にデビューして以来、ライブで日本と海外を駆け回っております。

行く土地土地によって、お客さんの雰囲気が変わること、またそこに住む人達の“地元愛"に感銘を受けてきました。特にアーティストが地元で興したフェスに参戦した時は、新鮮な気持ちにもなります。自分達の地元にたくさんのアーティストを招き、故郷を盛り上げていく様を見て、それまで自分の中になかった物を呼び起こしました。



思えば、幼少期からサラリーマンまで過ごした相模原に“地元愛"を抱いたことは特にありませんでした。それはおそらく同じ相模原出身の白井君もそうらしいです。意外とそういう人は多いんじゃないかなと思います。

電車ですぐに東京や横浜に遊びに行けてしまうし、温泉でのんびりしたいなと思ったら箱根に1時間かからずに行ける。とても便利で、近くになんでもある。相模原はそんな土地です。でもだからこそ何だか肝心の自分達の住む土地には目を向けていなかったんじゃないか、と気付きました。



現在私は東京に住んでいますが、実家が相模原にあり、月2~3回程帰省しています。

その度に今更地元の素敵な所に気付かされます。そしていつのまにか芽生えていた“地元愛"にも。



「相模原にあんなアーティスト呼べたらすごいんじゃないか?」「何万人規模のフェスを興せたらそれが名物になるんじゃないか」

そんなことを強く思うようになりました。



というわけで来年2024年10月、相模原ギオンフィールドで音楽フェスを開催いたします。

最高のアーティストを招き、ステージに立ってもらいます。

相模原の空気と名産物、そして何より相模原に住む人達に触れてもらいたいと思います。



アレキサンドロスが興すフェスらしくしたいと思います。是非全国、そして世界からお越しください。お待ちしております。



■白井眞輝 (Gt)

この度川上洋平並びにわたくし白井眞輝の地元である相模原市でライブフェスを行う事になりました。

古くは初代ドラマー石川や二代目のドラマー庄村聡泰、おれの前任のギタリストも相模原出身でした。

おれは相模原で生まれ相模原で育った生粋の相模原っ子です。



相模原は特別何か特色があるわけではないですが米軍基地の居住区があったりして色々文化が交錯する場所でもあります。

そんな地元でフェスを行う日が来るとは、相模原市民全員が想像してなかったと思います。



会場のギオンフィールド近辺は自分が小さい頃からよく遊びに行ってるエリアなんですよね。近くに大きい公園があって、昔はそこで花博があったりして。



是非相模原市民もそうでない方も遊びにきてください。

最高のフェスにしますので。



参考





■相模原市シティプロモーションサイト「さがみはらむすび」について



多くの方に相模原市の魅力を知っていただき、相模原市のシティプロモーションのメインターゲットである若年層を中心とする全国の皆さまに興味・関心を持っていただくために今年11月に公開したシティプロモーションサイト。相模原市と「さがみはらチアリングパートナー」を組みひものようにむすぶサイトでありたいという想いを込めて「さがみはらむすび」と命名。



[Alexandros]は「さがみはらチアリングパートナー」の取組の一つとしてサイトのトップページに登場し、地元・相模原の魅力を発信しています。



サイトはこちら▼

https://sg-fansite.jp



■「さがみはらチアリングパートナー」について



「私が好きな相模原の魅力を伝えたい」「多くの方に知ってほしい」そんな想いを自分らしい表現方法で発信してくださる方のこと。(個人、企業や団体、キャラクター など)



[Alexandros]は今年11月、「さがみはらチアリングパートナー」スペシャルアンバサダーに就任。この取組では、オリジナルのノベルティキットを配付しているほか、リリースを記念して #相模原CP を付けたSNS投稿で参加できるプレゼントキャンペーンを2023年12月27日(水)まで開催中。抽選で[Alexandros]メンバーサイン入り「さがみん」ぬいぐるみや色紙をプレゼントします。





詳細はこちら▼

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankou/1026674/city_promotion/1026756/1029584.html



