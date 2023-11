[ブッキングリゾート]

三重県にペットと泊まれるグランピング施設オープン「FREE AND EASY CAMP RESORT」/リゾートグランピングドットコム掲載のお知らせ



株式会社ブッキングリゾートが運営するリゾートグランピングドットコムでは、株式会社glamparkと株式会社エフェクトメイジが合同で三重県三重郡に2023年11月にリニューアルオープンする、愛犬と1日中満喫できる複合型キャンプリゾート「FREE AND EASY CAMP RESORT~フリーアンドイージーキャンプリゾート~」の予約受付を開始したことをお知らせします。

URL:https://www.mie-campresort.com/ https://fecr.jp/









CONCEPT

~朝から晩まで遊びつくせ!食・癒し・遊びのキャンプリゾート~

鈴鹿山脈のふもとに位置する三重県菰野町。四季折々の彩り鮮やかな自然や温泉の癒しで人々を魅了するこの地にキャンプリゾートがオープンいたします。

ボリュームたっぷりBBQやカフェ、さらにサウナや温泉など1日中贅沢に過ごせる「FREE AND EASY CAMP RESORT」で非日常体験をお楽しみください。





◆「FREE AND EASY CAMP RESORT」施設概要

1.子どもから大人まで!複合型アウトドアリゾート

2.愛犬と一緒 。ワンちゃんと楽しむグランピング

3.全10棟。2タイプの選べるお部屋(ドームテント 3部屋 ・ X-cabinトレーラーハウス 7部屋)

4.わんちゃんも至福の滞在サービス、ワンちゃんが思い切り駆け回る大型ドッグラン併設。

5.サウナで極上リラックス

6.ワイルドBBQでまんぷく!





1.子どもから大人まで!複合型アウトドアリゾート

三重県北部に位置する「FREE AND EASY CAMP RESORT」は、隣接する温泉施設“アクアイグニス”やカフェなども楽しめる複合型アウトドアリゾート。

三重県の自然だけでなく、食やアクティビティで朝から晩まで贅沢に遊びつくす滞在をご提供いたします。

愛犬家必見、ワンちゃんと一緒に過ごせるお部屋やカフェも充実。これまでにないグランピング体験をお楽しみください。





2.愛犬と一緒。ワンちゃんと楽しむグランピング

全10棟すべて愛犬と一緒にお泊りいただけます!

敷地内にはドッグランやドッグサロンを併設。ワンちゃんと非日常空間で心に残る滞在を満喫。

至福の体験を大切なワンちゃんとお過ごしください。





3.全10棟、2タイプの選べるお部屋

コンパクトでお洒落なトレーラーハウス“X-cabin(エックスキャビン)”と丸くてかわいいドーム型のお部屋をご用意しております。各お部屋冷暖房完備の快適滞在を演出。ご家族や大切な仲間と一緒に心にも残るひとときをお過ごしいただけます。

お好みやご利用シーンに合わせた滞在をお楽しみください。





4.わんちゃんも至福の滞在サービス。ワンちゃんが思い切り駆け回る大型ドッグラン併設。

飼い主様もゆったり見守るカフェデッキもご用意しております。さらに快適なドッグサロン・ホテルも完備。

たくさん遊んだ後に綺麗にトリミングをしてワンちゃんも至福の滞在をお楽しみください。



5.サウナで極上リラックス

「FREE AND EASY CAMP RESORT」ではバレルサウナをお楽しみいただけます。

完全予約制でプライベートサウナ。木の心地よい香りで リラックスタイム。外気浴とサウナで極上のひとときをお過ごしください。





6.ワイルドBBQでまんぷく!

手ぶらでお楽しみいただけるBBQセットでまんぷくディナー。アウトドアを満喫するBBQで非日常体験!

こだわりの食材をご用意しておりますので、グランピングBBQをお楽しみください。





◆施設概要◆

FREE AND EASY CANP RESORT~フリーアンドイージーキャンプリゾート~

H P:https://www.mie-campresort.com/ https://fecr.jp/

住 所:〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野4838-1



◆交通アクセス

お車でお越しの方

東名阪自動車道「四日市IC」より国道477号線(湯の山街道)を西へ約15分

新名神高速道路「菰野IC」より約5分

公共交通機関でお越しの方

近鉄湯の山線「湯の山温泉駅」から徒歩 8分(約600m)



◆Resort Glamping.com(リゾートグランピングドットコム)

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。

これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。

全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

https://www.resort-glamping.com



