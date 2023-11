[株式会社タイトー]

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、創立70周年を記念し、今年結成15周年を迎えた「ももいろクローバーZ」とのコラボレーションとして、タイトー限定ミニペンライトを11月26日(日)より、タイトーステーションの対象店舗(21店舗)およびタイクレにて展開いたします。

また、対象となる筐体は、コラボ限定ももクロデザインのラッピングを施した特別仕様となります。是非お楽しみください。※景品がなくなり次第終了いたします。



・タイトーHP内特設ページ https://www.taito.co.jp/event/001395









コラボ限定ミニペンライト詳細









・ コラボミニペンライトはメンバーカラーに合わせ全4種。

・ 光る部分は各メンバーのサインが刻印されたスペシャル仕様。

・ ストラップサイズのかわいいミニペンライトです。



【プライズ詳細】

本体サイズ:ピンクH.78×41mm/レッドH.86×Ø16mm/イエローH.90×44mm/パープルH.74×33mm

連続発光時間:約4時間

電池:LR41×3個



【展開店舗】



<タイクレ>



タイクレ(https://www.taito-olcg.com/web/top/)にて、11月26日(日)0時~より登場いたします。

※景品がなくなり次第終了いたします。



<タイトーステーション>



下記のタイトーステーション対象店舗にて11月26日(日)より登場いたします。

※景品がなくなり次第終了いたします。

※「タイトーステーション」店舗検索:https://www.taito.co.jp/store



タイトーステーション 札幌狸小路2丁目店



タイトーステーション 仙台名掛丁店



タイトーステーション 宇都宮ベルモール店



タイトーステーション ビックカメラ千葉店



タイトーステーション 大宮店



タイトーステーション 新宿東口店



タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店



タイトーステーション 池袋西口店



タイトーステーション 秋葉原店



タイトーステーション 溝の口店



タイトーステーション 渋谷店



タイトーステーション 府中くるる店



タイトーステーション 横浜西口五番街店



タイトーステーション 海老名ビナウォーク店



タイトーステーション フェドラ大須店



タイトーステーション 新浜松ザザシティ店



タイトーステーション ファボーレ婦中店



タイトーステーション 大阪日本橋店



タイトーステーション ビックカメラ広島店



タイトーステーション 福岡天神店



タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店









コラボ記念「ももいろクローバーZ」スペシャルビデオメッセージ





コラボを記念して、11月25日(土)に開催されるアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」のタイトー出展ブース内で「ももいろクローバーZ」による撮りおろしスペシャルビデオメッセージを放映いたします。今回のコラボを紹介する内容になっておりますので会場にお越しの際はぜひタイトーブースへお立ち寄りください。(イベントへの入場には別途チケットが必要です。)

・アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト 公式サイト:

https://amusementexpo.jp/



「ももいろクローバーZ 15周年×タイトー70周年コラボレーション」内容





・「ももいろクローバーZ 15th×タイトー70thコラボレーション ミニペンライト」(全4種)登場

・コラボ限定ももクロデザインラッピングクレーンの展開

・11月25日(土)「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」のタイトー出展ブース内で「もも

いろクローバーZ」による撮りおろしスペシャルビデオメッセージを放映



【ももいろクローバーZ とは】





大手芸能事務所スターダストプロモーションに所属する百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにの4人によるガールズユニット。

2012年には結成当初からの目標であった「NHK紅白歌合戦」に初出場し、14年3月には女性グループ初&史上最速結成6年で国立競技場にてワンマンライブを開催。結成10周年の2018年には初の東京ドーム公演を実施。

2023年5月に結成15周年を迎え、東京・国立代々木競技場第一体育館で結成15周年ライブ「代々木無限大記念日 ももいろクローバーZ 15th Anniversary」を開催し、10月には新曲「誓い未来」を配信リリース。12月23日(土)/24日(日)にはさいたまスーパーアリーナで「ももいろクリスマス2023 PLAYERS」を開催する。



【タイトーについて】





株式会社タイトーは、業界をリードするアミューズメント施設「タイトーステーション」の運営を行うアミューズメント・オペーレーターであると共に、多彩なコンテンツ/サービスを提供している会社です。代表作には、「スペースインベーダー」をはじめ、

「アルカノイド」、「パズルボブル」などがあります。

タイトーはこれからもエンターテインメント体験・空間を通じて笑顔や新たな驚き、

人とのつながりをご提供してまいります。



【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーステーションおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。



