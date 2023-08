[バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社]

アイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、NiziU、THE BOYZが出演決定



パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営する世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、2002年から開催している音楽アワード「MTV VMAJ 2023」の開催を発表いたします。







「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年以来開催している音楽アワードで、今年で22回目の開催を迎えます。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されています。



受賞作品は、2022年10月1日~2023年9月30日までの期間に発表されたミュージックビデオを対象に、各部門の最優秀作品を選出。そして、一般投票で最も票を獲得した作品には「Video of the Year (最優秀ビデオ賞)」の栄誉が与えられるほか、「Artist of the Year」「Song of the Year」「Album of the Year」いった各部門の年間最優秀賞や、今年を彩ったアーティスト・楽曲への特別賞を発表します。



今回、第一弾アーティストとしてアイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、NiziU、THE BOYZの5組を発表し、チケットの最速先行受付を開始。今後も2023年を彩った豪華アーティストの追加発表を予定しています。



MTV VMAJとは

第一弾出演アーティストの発表!





MTV VMAJ 2023

日時:2023年11月22日(水)開場:16:30 / 開演:18:00 (予定)

出演:アイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、NiziU、THE BOYZ 他 ※ABC順

(公式HP:https://www.vmaj.jp/)



MTV VMAJ 2023 公演概要





会場:Kアリーナ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14 Music Terrace)

主催:バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社 / 株式会社エニー

問い合わせ:0570-017-230(ぴあライブインフォメーション 平日12:00~15:00)



<チケット情報>

全席指定:15,000円(税込)

アップグレードチケットVIP席:15,000円(税込)

【VIP席特典】アリーナ前方席、オリジナルグッズ、VIP専用入場口

※アップグレードチケット注意事項

・アップグレードチケットの発売日等の詳細は、別途ご案内をさせていただきます。

・アップグレードチケットのご購入は「全席指定」のご購入が別途必要です。ご購入でないお客様のアップグレードチケットは、無効となりますのでお気を付けください。誤ってご購入されましても一切の返金はいたしかねます。



・枚数制限:お一人様1公演につき2枚まで

・オフィシャル最速先行スケジュール(チケットぴあ):8月17日(木)12:00~9月3日(日) 23:59

(チケットページURL:https://w.pia.jp/t/vmaj2023/)







■MTVについて http://www.mtvjapan.com/

世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯(2021年7月末現在)。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー!、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。



