[JFNC]

JFN系列全国FM34局ネット 『AuDee CONNECT』内コーナー





株式会社ジャパンエフエムネットワーク(JFNC)が制作し、TOKYO FM、FM大阪をはじめ全国JFN系列34局で地上波放送中のFMラジオ番組『AuDee CONNECT』(月曜~木曜 26:00-28:00)では、12月から歌い手 超学生(ちょうがくせい)がパーソナリティをつとめるコーナー『超学生の仮面を脱ぐ夜』をスタートします。











■超学生初となるレギュラーは”深夜ラジオ”

『超学生の仮面を脱ぐ夜』はリスナーからのお悩みに超真摯に向き合い、時には超学生自身の欲望を超剥き出しにする超深夜バラエティ番組です。深夜ならではの秘密の番組をお楽しみに!超学生は毎週木曜日担当。初回放送は12月7日(木)です。



<超学生 コメント>

はじめまして、インターネットに人生の半分以上を費やしている超学生と申します。平日毎朝生配信をしていたらこの度TOKYO FMを含む全国34局ネットで放送の番組を担当することになっていました。レギュラー担当は初めてなので、綺麗で清楚なピカピカラジオをみんなでつくっていけたらと思います。すごく頑張ります!



■スペシャルコンテンツ&撮り下ろしのミニガイドブックを全員にプレゼントする番組メンバーシップもスタート

番組はTOKYO FMはじめJFN38局が運営するデジタル音声配信サービス「AuDee(オーディー)」の会員向けサービス「AuDee番組メンバーシップ」とも連携し、ここでしか聴けないスペシャルコンテンツをお届けします。早期入会特典として番組グッズである「超学生の仮面を脱ぐ夜 ミニガイドブック」の全員プレゼントも実施。ぜひ番組と共にお楽しみください!



【AuDee番組メンバーシップとは】

番組毎の月額制サブスクリプションサービス。番組メンバーシップに登録すると、会員限定の特別な企画・コンテンツや、過去の番組アーカイブをご視聴いただけます。



○メンバーシップ特典

・番組の「限定パート」が聴ける!

・過去の番組アーカイブが聴き放題!

・ご入会全員プレゼント企画実施

・限定の動画・生放送も予定(不定期)



番組メンバーシップサイト: https://05audee.jp/

○入会プラン

月額コース:550円~(税込)

お支払い方法:クレジットカード/auかんたん決済/docomo/ソフトバンク/PayPal



超学生の仮面を脱ぐ夜





【開始日時】2023年12月7日(木) 超学生のパートは26:45-27:00内を予定。 以降、毎週木曜日出演。

【放送局】JFN系34局

【番組名】AuDee CONNECT

常に新たな創作やパフォーマンスを続けるパーソナリティたちと、敏感な感覚でそれをキャッチするリスナーが<CONNECT>して、新しいエンターテインメントを作り出す深夜カルチャーバラエティ番組。

【ネット局】

FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、FM仙台、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、TOKYO FM、K-MIX、FM新潟、FM長野、FMとやま、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、FM大阪、Kiss FM KOBE、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM高知、FM佐賀、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM宮崎、FM鹿児島、FM沖縄 (以上 全34局でOA)



番組サイト: https://audee.jp/program/show/300006858

番組メンバーシップサイト: https://05audee.jp/

番組ハッシュタグ: #超学生の仮面を脱ぐ夜



超学生プロフィール





2001年生まれの歌い手。11歳の頃に初めて“歌ってみた”動画を投稿して以来、コンスタントに動画投稿を続け、“超絶ガナリヴォイス”という特徴的な歌唱方法でファンを増やし続けている。2020年12月に初のオリジナル曲「ルーム No.4」のミュージックビデオを投稿。以来、カバー曲のみならずオリジナル曲も定期的に発表している。2022年10月にAmazon Prime Videoにて配信されるドラマ「仮面ライダーBLACK SUN」の主題歌「Did you see the sunrise?」をリリースし、ポニーキャニオンからメジャーデビューを果たす。





【AuDee(オーディー)とは】



TOKYO FMほか全国38のFM局の音声コンテンツプラットフォームで、スマートフォンアプリとウェブサイトの両方でサービスを展開中。2020年7月27日に配信がスタートしたアプリ版では、人気アーティストのトークから、ラジオドラマ、ドキュメンタリーまで、1000を超える配信オリジナルも提供。

<WEBサイト> https://audee.jp/

<X(旧Twitter)> https://twitter.com/AuDee_jp

◇スマートフォンアプリケーション

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1089137028?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.gsj.park









企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-18:46)