[4℃]

2023年12月26日(火)より公式オンラインショップ及び4℃銀座本店にて販売開始



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」のジェンダーレスライン「4℃ HOMME+」から2024年の干支である「辰・龍」のうろこをイメージしたモダンかつパワフルなコレクション「2024 NEW YEAR COLLECTION」を2023年12月26日(火)より公式オンラインショップ及び4℃銀座本店にて販売開始いたします。







「4℃」がブランド創立50周年に先立ってローンチしたジェンダーレスライン「4℃ HOMME+」。「ジュエリーを愛するより多くの方に”美しさ”を届けていきたい」という想いから、ミニマルなデザインにささやかな遊び心を添えたジュエリーを展開しています。



今回「4℃ HOMME+」から初となる「NEW YEAR COLLECTION」が登場。干支の龍のうろこをイメージしたデザインは、身に着けるだけで力強く洗練された印象をプラスします。うろこの柄を表面に施したネックレスやピアスは、凹凸のある表面が存在感のあるデザインです。龍の爪のようにリングやイヤーカフのエッジ部分をとがらせたシリーズは、エッジ部分に施したイエローゴールドカラーがささやかなアクセントを添える上級者向けのアイテムに。



新年の喜びを、今年一年に寄り添う干支のモチーフに託して。「4℃ HOMME+」らしいささやかな遊び心が、今年のあなたのパワーを引き出すお守りとなることを願って。





■龍のうろこから着想を得た洗練されたデザイン



From left

SV(PTc) Necklace ¥17,600 SV(PTc) Pierced Earrings ¥11,000 SV(PTc) Bracelet ¥26,400



龍のうろこのようなデザインを施したプレートネックレスは、首元に程よい存在感をプラスするシンプルでモードな印象の主役級アイテム。片耳のピアスは、身につける人の横顔にモダンな雰囲気をプラスします。センター部分に龍のひっかいたような刻みのテクスチャーを加えたブレスレットは、「4℃ HOMME+」らしいさりげない遊び心とアイデンティティが光る一点です。個性を映す洗練されたデザインを、次の1年のパートナーとして選んでみては。





■龍の爪をイメージしたエッジに心強いパワーを感じて



From left

SV(PTc+K18YGc) Ring ¥15,400 SV(PTc+K18YGc) Ear Cuff/Earring ¥15,400



エッジ部分に龍の爪からインスパイアされたデザインとイエローゴールドカラーのコーティングを施したリングも登場。エッジにかけて徐々にサイズが太くなる地金のラインが、クールなだけでなく上品な印象を与えます。イヤーカフにもカフリングとしても身に着けていただける片耳のイヤージュエリーは、身に着けた時にはエッジ部分が見え隠れする構造に。今日もあなたらしく生きる耳元に、龍のパワーを忍ばせて。





【4℃ HOMME+ 公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-homme/special/newyear/?bid=4c-homme



【4℃ HOMME+ 公式Instagram】

https://www.instagram.com/4c.homme.plus_official/







■時代やジェンダーを超え、あなたに寄り添う4℃ HOMME+

4℃がブランドの50周年を記念してローンチしたジェンダーレスライン「4℃ HOMME+」。「ジュエリー」=女性のものである、という固定観念のある時代を超え、「自分の好きなジュエリーを楽しめる時代へ」。洗練されたフォルムや研ぎ澄まされたラインが織りなすシンプルな美しさを追求したデザインが特徴です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-17:40)