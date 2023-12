[株式会社運動通信社]

Now Do 株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:本田圭佑、以下Now Do)が運営する、4v4 U10のサッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」の、全【172試合】のLIVE中継をすることをご報告いたします。12月24、25日に開催する予選リーグ・決勝トーナメントを株式会社運動通信社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒飛功二朗、以下、運動通信社)が、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠 以下、KDDI)と共同で運営しているインターネットスポーツメディア「SPORTS BULL(スポーツブル)」で無料ライブ配信、12月26日に開催する決勝・スペシャルマッチ・レジェンドマッチは株式会社AbemaTV(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤田晋、以下、ABEMA)が運営する、新しい未来のテレビ「ABEMA」で無料生中継することが決定いたしました。当日会場にお越しいただけない方も、ぜひLIVE中継にてお楽しみください。



全国大会特設Webサイト:https://4v4.jp/2023/japancup/u10





[4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au について]

「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」は、2023年8月~11月に行われた予選ラウンドを勝ち抜いた48チームが優勝を争う全国大会です。12月24、25、26日の3日間にわたり、全【172試合】が行われます。

12月24日には開会式、48チーム12リーグによる予選リーグが、25日には決勝トーナメント、順位決定戦が行われ、全国大会決勝の舞台に進む2チームが決まります。

そして、12月26日に行われる決勝で「4v4 U10」の初代チャンピオンが決定。チャンピオンチームは、本田圭佑率いるスペシャルチームと対戦できるスペシャルマッチに挑戦します。

さらに、26日には現役プロサッカー選手による 4v4 レジェンドマッチも開催されます。

総勢1,300チームが参加した「4v4 U10」。その頂点を決める、やり直しの効かない真剣勝負が繰り広げられます。



[全国大会予選・決勝トーナメント]

「SPORTS BULL(スポーツブル)」は、24日および25日に行われる全国大会予選リーグから決勝トーナメントまでの【全171試合】を、「SPORTS BULL」内の特設ページ(URL:https://sportsbull.jp/live/4v4/ )にて、無料ライブ配信いたします。

24日に行われる開会式には、大会発起人である本田圭佑氏が登場予定。

25日には準決勝までの決勝トーナメント99試合が行われ、翌日行われる決勝戦・スペシャルマッチを前に本田圭佑氏も登場する予定です。

全4コートで行われる全ての試合を配信し、全国の舞台で戦う子どもたちの勇姿を2日間にわたりお届けします。

「SPORTS BULL」は、2016年10月のサービス開始以来、パートナーであるKDDIとともに、 “日本のスポーツ界を盛り上げる”共通のビジョンのもと、学生/アマチュアスポーツの配信に注力してきました。日本のサッカー界を発展させていく新しいサッカー全国大会「4v4 U10」を、「SPORTS BULL」は本大会に協賛するKDDIとともに “通信の力”を通して盛り上げてまいります。



◆配信

SPORTS BULL内「4v4 U10」特設ページ

URL:https://sportsbull.jp/live/4v4/



◆ライブ配信概要

12/24(日)12:50~19:00予定

開会式・予選リーグ 全4コート72試合

12/25(月)8:50~19:00予定

順位決定戦・決勝トーナメント・準決勝・セレモニー 全4コート99試合

タイムテーブルは以下をご覧ください

https://nowdo.notion.site/77f710caecde4074a9f63e1988338140



◆見逃し配信

「SPORTS BULL PREMIUM(スポーツブル プレミアム)」にて、本大会の全171試合分の試合映像を販売します。

購入方法は、1試合ごとの視聴が可能な視聴チケット650円(税込)、 全試合が視聴可能な大会パス3000円(税込)で購入し視聴いただけます。ご購入いただいた動画は、「SPORTS BULL PREMIUM (スポーツブル プレミアム)」のテレビアプリでもご視聴いただけます。



※販売する動画は、ライブ中継を収録した映像になります。

※一部の動画では、映像・音声の乱れがある場合がございます。あらかじめご了承ください。



◆写真販売

4v4では予選から決勝までの全172試合の写真販売を実施します。

全国の舞台で戦う選手たちの勇姿をプロカメラマンが撮影します。

プリント販売(L版)、データ販売、フォトブックの販売を予定しています。

購入方法についてはNow Doより、SPORTS BULL内「4v4 U10」特設ページ(URL:https://sportsbull.jp/live/4v4/ )内にて、随時ご案内いたします。





[全国大会決勝・スペシャルマッチ・レジェンドマッチ]

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、26日に行われる全国大会決勝およびスペシャルマッチ・レジェンドマッチを「ABEMA」にて無料生中継いたします。

このたび、「ABEMA」で無料生中継する「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」全国大会決勝は、全国大会予選リーグから決勝トーナメントまで勝ち抜いた2チームが横浜を舞台に頂点を決めます。また、勝者には特別トロフィーが授与されるほか、本大会の発起人の本田圭佑さんが率いるスペシャルチームとの対戦。さらに現役プロサッカー選手・元プロサッカー選手による「4v4形式」のレジェンドマッチも開催いたします。今後、「ABEMA」にて大会の実況・解説やレジェンドマッチの参加選手などを発表いたします。

昨年、全試合無料生中継した「FIFA ワールドカップ カタール 2022」、昨季に続き、2023-24シーズンも生中継している世界最高峰のプロサッカーリーグ「プレミアリーグ」など、幅広い方々にむけてサッカーの魅力を発信する「ABEMA」にて、4ヵ月間に及び予選ラウンドからしのぎを削った総勢1,300を超えるチームの頂点が決まる瞬間をお届けいたします。



◆放送概要

「ABEMA」「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」全国大会決勝・スペシャルマッチ・レジェンドマッチ

URL:https://abema.tv/live-event/fbaf6da5-fa32-41f2-b946-5af8216eadc7



◆放送日時

2023年12月26日(火)17:00~19:00予定

オープニング・全国大会決勝・スーパーキッズパフォーマンス・スペシャルマッチ・レジェンドマッチ・閉会宣言 全3試合

タイムテーブルは以下をご覧ください

https://nowdo.notion.site/8c2e4fb75ca24b9ab2df78f8e863df2d



◆見逃し配信期間

「ABEMA」では、本大会を12月26日(火)生中継終了後から1年間無料で見逃し配信いたします。



◆出演者

発起人:本田圭佑

※今後、「ABEMA」にて試合の実況・解説者、スペシャルマッチ・レジェンドマッチの参加選手を順次発表いたします。





4v4について

「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、プロサッカー選手・本田圭佑がルールを考案した、4対4で行う新しいサッカー全国大会です。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の10歳以下の子どもを対象にした競技です。

ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、ゴールキーパーはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするために、ベンチには監督やコーチは存在せず、戦術や交代などを自ら考えながら、仲間と切磋琢磨することで勝利しポイントを獲得します。よりポイントを多く獲得することで、子どもたちは全国大会優勝を目指すことができます。

試合を通じて行われるこの練習は非常に重要であり、子どもたちが自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長に繋げます。

※対象年齢10歳以下とは、2013年4月2日以降に生まれた者であり性別国籍は問いません





会社概要

■株式会社 運動通信社

所在地: 東京都港区西新橋3-16-11愛宕イーストビル13F

代表者:代表取締役社長 黒飛 功二朗

創業:2015年5月

資本金:4億1034万4000円

事業内容:インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」などの運営

企業HP:https://sportsbull.jp/about/company/



■株式会社AbemaTV(アベマティーヴィー)

所在地:東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

代表者:代表取締役社長 藤田晋

創業:2015年4月

資本金:1億

事業内容:動画配信事業

企業HP:https://abematv.co.jp/



■Now Do株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者:代表取締役社長 本田圭佑

創業:平成29年(2017年)

資本金:1億円

事業内容:4対4のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP:https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

Twitter(4v4):https://twitter.com/4v4official

Instagram(4v4):https://www.instagram.com/4v4official/



