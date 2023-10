[シーホース三河]



いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2023-24シーズン、ホームゲームでファン・ブースターの皆さんと一緒に行う応援演出や、応援に必要なグッズをご紹介します。



試合開始38分前/オープニングセレモニー







AWAYクラブ 選手入場時

ペンライトを使用したシーホース三河の定番演出「ウェルカムライト」。ペンライトを対戦相手カラーにして迎えましょう!



シーホース三河 選手入場時

ペンライトをシーホースブルーにして会場を青く染めよう!



試合開始28分前/応援練習





シーホースアンセム

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らしながらコールしよう!

「レッツゴー」と同時にクラップ(バンバンバン)

「シーホース」の“ホース”部分で同時にクラップ(バンバンバン)



ディフェンス2.

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らしながらコールしよう!

ディーフェンス!ディーフェンス!

(バンバン) (バンバン) (バンバン) (バンバン)



青援クラップ

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らそう!



青援クラッカー







1.試合前(試合開始8分前)

進行状況により実施時間が前後する場合がございます

FLY AGAINで選手へ青援送ったのち、ホームコートMC・小林拓一郎さんの掛け声にあわせて、会場一体となって勝利を呼び込むため青援クラッカーを鳴らしましょう!



2.試合後(勝利時)

ヒーローインタビュー後に勝利を祝して、選手と一緒に青援クラッカーを盛大に鳴らしましょう!

青援クラッカーは会場限定販売となります



試合中









オフェンス

音楽に合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らそう!



ディフェンス1.

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らしながらコールしよう!

ディーフェンス!(バンバン)ディーフェンス!(バンバン)



ディフェンス2.

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らしながらコールしよう!

ディーフェンス!ディーフェンス!

(バンバン) (バンバン) (バンバン) (バンバン)



三河フリースロー成功時

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らそう!

(バン・ババン バン・ババン)



シーホースアンセム

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らしながらコールしよう!

「レッツゴー」と同時にクラップ(バンバンバン)

「シーホース」の“ホース”部分で同時にクラップ(バンバンバン)



タイムアウト







青援クラップ

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らそう!



シーホースアンセム

リズムに合わせて青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を鳴らしながらコールしよう!

「レッツゴー」と同時にクラップ(バンバンバン)

「シーホース」の“ホース”部分で同時にクラップ(バンバンバン)



FLY AGAIN

MAN WITH A MISSION「FLY AGAIN」のサビに合わせて、青援グッズ(ハリセン・タオル・デコ応援うちわ)を上下・左右に振ろう!



前半:三河1回目/Super Girlsクラップダンス

Icona Pop「Clap Snap」に合わせ、Super Girlsと一緒にクラップしながら踊ろう!

席に座った状態でできる簡単な振り付けがあるので会場でチェックしよう!



後半:三河1回目/Super Girlsメガホンダンス

Fall Out Boy「American Beauty/American Psycho」に合わせ、Super Girlsと一緒に青援グッズ(ハリセン・メガホン・ツインメガホン)を使って青援を送ろう!

※最後はSuper Girlsと一緒に「ゴーシーホース!」とコールしよう!!

※席に座った状態でできる簡単な振り付けがあるので会場でチェックしよう!



