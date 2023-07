[Mouser Electronics, Inc.]

半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、革新的なコネクタソリューションの設計と製造のリーダーであるHirose Electric USA(HIROSE ELECTRIC (U.S.A.), INC.、本社:米国イリノイ州ダウナーズ・グローブ、以下:Hirose)より、2022年の「ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー(Distributor of the Year)」を受賞いたしました。

ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー賞は、優れた売上、成長、および顧客サーピスを表彰するもので、マウザー・チームは、米国ラスベガスで最近開催されたEDS 2023イベントでこの賞を受賞・表彰されました。









Hiroseのコメント

Hiroseで企業流通部門のディレクターを務めるエド・ウィースト氏は次のように述べています。「優れたパフォーマンスを示す当社のディストリビューション・パートナーとしてマウザーを表彰できることを、大変誇りに思います。両社の相互セールス目標に対するマウザーの多大なる功績に感謝いたします。2022年、マウザー・チームは、Hiroseと共に顕著な成長を遂げられました。3年連続でマウザー・チームにこの最高賞を贈ることができることを嬉しく思います。」



マウザーのコメント

マウザーのサプライヤー・マネジメント担当バイスプレジデントを務めるクリスタル・ジャクソンは、次のように述べています。「このような名誉ある賞をいただき、非常に光栄です。この賞は両社の努力とイノベーションによる相互の成功の証しです。私たちの長期にわたるパートナーシップによって、両社に非常に優れたパフォーマンスをもたらしてきました。私たちは将来にわたってこの成功が継続することを期待しています。」



最新の半導体および電子機器コンポーネントを取り扱う正規グローバルディストリビュータとして、マウザーはHiroseの最新製品のラインナップをすべて取り揃えています。マウザーはこれまでにも2020年と2021年に、Hiroseのディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しています。



Hiroseの詳細については、下記のURLをご覧ください。

https://www.mouser.com/manufacturer/hirose/





マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品を世界最大級の規模で取り揃えており、すぐに出荷可能(TM)です。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。



マウザー・エレクトロニクスについて

バークシャー・ハサウェイ社のグループ企業であるマウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に尽力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しており、世界27カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービスセンターを設置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://mouser.comをご覧ください。



商標

マウザーおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。



Hirose Electric Companyについて

Hirose Electric Co., Ltd.は、ハイテクノロジー産業での革新的な相互接続ソリューションをリードするグローバルサプライヤーです。世界中の顧客を相手に150億ドル以上の売り上げがあります。Hiroseは拡張されたエンジニアリングサービス、優れた顧客サポート、ワールドワイドな製造機能を持ち、工業、医療、通信、家庭用電子機器、コンピュータ、自動車などのさまざまな産業のために価値ベースのコネクタソリューションを提供しています。



