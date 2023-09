[株式会社FOX]

対応機種数は、iPhone シリーズとAndroidシリーズを合わせて全100機種を達成!







株式会社FOX(本社:東京都千代田区、代表取締役:五十畑 理央)が運営する、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー(スマートフォン関連アイテム)を提供するサービスcaseplay(ケースプレイ)は、iPhoneのニューモデルであるiPhone 15シリーズ全4機種のスリムプロテクションケースを2023年9月20日(水)より販売スタートいたします。

これにより、対応機種数は全100機種となります。



◆追加機種

・iPhone 15

https://caseplay.shop/collections/mo_ap2221



・iPhone 15 Plus

https://caseplay.shop/collections/mo_ap2222



・iPhone 15 Pro

https://caseplay.shop/collections/mo_ap2223



・iPhone 15 Pro Max

https://caseplay.shop/collections/mo_ap2224



■豊富な対応機種×デザイン



caseplayでは「機種×デザイン」をコンセプトにたくさんの種類からお気に入りのスマホケースを選ぶことが出来ます。

現在対応機種はiPhone/Xperia/Pixel/Galaxyなど100機種に対応しており、100種類以上のコンテンツとコラボレーションし、オリジナルデザインを含む1000種類以上のデザインを取り揃えております。



トレンドを取り入れたデザインケースや様々な人気コンテンツとコラボレーションしたケースなど豊富なデザインラインナップを取り揃えるcaseplay、きっとあなたにぴったりのケースに出会えます。



■caseplayについて

caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。(ビジネスモデル特許出願済)

日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。



■caseplayの特徴

1.多機種対応のスマートフォンケースにデザインバリエーションを

現代のライフスタイルにはなくてはならないスマートフォンを自分らしいケースで包みたいというニーズは誰にでも共通の中、特にAndroidユーザーには十分な選択肢が用意されていませんでした。caseplayはそのようなAndroidユーザーでも様々なデザインのケースを選択できるよう多機種に対応し、多くのユーザーのニーズに答えます。対応機種は現在100機種、100種類以上のコンテンツとコラボレーションしたデザインを取り揃えています。



2.「画面割れ補償サービスcaseplay CARE」があるので安心

caseplayでは、対象ケースと液晶保護ガラスを使用中に端末の落下などにより画面割れが起こってしまった場合、端末の修理費用を補償いたします。補償はユーザーが商品を購入してから365日間有効です。尚、補償はcaseplayでご購入いただいた対象ケースと液晶保護ガラスを対象となる端末に使用した場合にのみ有効です。異なる機種に使用した場合、補償は適用されません。※「Google Pixel Foldクリアケース」は対象外



caseplay CAREについて:https://caseplay.shop/pages/caseplay-care



■caseplayが提供するスリムプロテクションケースの特性



1.環境に配慮した素材を使用

製品のリサイクル含有物を検証し、環境配慮など社会的責任を果たした上で生産されているかを証明するマークです。caseplayのスリムプロテクションケースは、消費者が使用した後の樹脂製品(ポストコンシューマー)を100%用いて製造されています。



2.高度な衝撃保護性能

caseplayのスリムプロテクションケースのコーナー部分にエアーポケット構造を備えており、デバイスへの衝撃を緩和します。



▼対応機種

<2023年9月20日現在:100機種>

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone X

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone SE (第3世代)

iPhone SE (第2世代)

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

Galaxy A54 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A23 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy S23

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S9+

Galaxy S9

Xperia 1 V

Xperia 1 IV

Xperia 1 III

Xperia 1 II

Xperia 5 IV

Xperia 5 III

Xperia 5 II

Xperia 5

Xperia 10 V

Xperia 10 IV

Xperia 10 III

Xperia 10 II

Xperia Ace III

Google Pixel Fold

Google Pixel 7a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 5a 5G

Google Pixel 5

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 JE

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12T Pro

AQUOS sense7

AQUOS sense6

AQUOS sense6s

AQUOS sense3 basic

AQUOS sense5G

AQUOS wish2

AQUOS wish

AQUOS zero6

arrows We

OPPO Reno7 A

OPPO A55s 5G

OPPO Find X3 Pro

OPPO A54 5G

HUAWEI P30 lite

moto g50 5G

Motorola moto g30

motorola edge 30 PRO

Motorola Edge 20

moto g31

Motorola moto g100

※対応機種は順次拡大予定



■販売価格

スリムプロテクションケース:4,480円(税込)

液晶保護ガラス:2,480円(税込)

※caseplayは送料無料です。



■URL

https://caseplay.shop/



■会社概要

会 社 名:株式会社FOX

所 在 地:東京都千代田区有楽町1-1-2

代表取締役:五十畑 理央

▽FOX.INC URL: https://foxinc.jp

▽FOX ONLINE STORE URL:https://store.foxinc.jp/



<FOXに関して>

FOXは、デジタルテクノロジーで彩られた快適な生活を提供する企業です。私たちの周りはテクノロジーで溢れています。そしてそれらは日々進化し続けています。新しい革新的なテクノロジーは私たちの生活を充実させてくれます。しかし多くの人にとって、最新テクノロジーを理解したり、生活に取り入れたりするのは少し難しいことでもあります。FOXは、世界中でポピュラーなプロダクトやこれからポピュラーになっていくと思われるプロダクトを集め、デジタルテクノロジーを取り入れたスマートなライフスタイルを誰もが実現できるようにしていきます。スマートフォン、IoT、ユニークなガジェットなどを通じてお客様の生活を快適にしていきます。FOXのストアを訪れれば、これからのスマートなライフスタイルとは何かがわかる。そんな企業であることを目指します。





