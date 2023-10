[株式会社ライトライト]

オープンな後継者候補探しや移住による第三者事業承継を株式会社ライトライト、五ヶ瀬町、五ヶ瀬町商工会で推進



事業承継マッチングプラットフォーム「relay」(リレイ)を運営する株式会社ライトライト(宮崎県宮崎市 / 代表取締役:齋藤隆太)は、このたび宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(宮崎県五ヶ瀬町 / 五ヶ瀬町長:小迫幸弘)と五ヶ瀬町商工会(宮崎県五ヶ瀬町 / 五ヶ瀬商工会長:真野公憲)と連携し、五ヶ瀬町に特化した後継者を募集する特設ページ「relay the local 五ヶ瀬町」を開設したことをお知らせいたします。







「relay the local 五ヶ瀬町」開設の背景

五ヶ瀬町は、宮崎県の北西部に位置し、九州地方のほぼ真ん中にあることから、隣県からアクセスの良い好位置にあります。温暖なイメージのある宮崎県ですが、全体的に標高が高いために冷涼なエリアです。そのような気候の特性を活かし、自然の資源に恵まれた五ヶ瀬町では、農業や畜産業・林業が基幹産業となり、発展を遂げてきました。

一方、近年五ヶ瀬町の人口は減少傾向にあり、転出の抑制や若い世代の転入を推進する必要があるとし、「安定した雇用の創出と若者が働きたいと思える就業環境整備」が目指すべき方向性のひとつとして挙げられています。



(写真左から)株式会社ライトライト代表取締役 齋藤隆太、五ヶ瀬町長 小迫幸弘氏、五ヶ瀬商工会長 真野公憲氏



このたび開設した「relay the local 五ヶ瀬町」では、五ヶ瀬町の事業者を対象としたrelayによる後継者候補の募集や、移住の受け入れから事業の引き継ぎまで全面的にサポートするプロジェクト「relay the local」の共同運営を目指します。この取り組みにより、五ヶ瀬町の第三者事業承継による基幹産業を中心とした事業の存続を目指し、持続可能な地域社会の構築に貢献してまいります。



「relay the local 五ヶ瀬町」について (https://relay.town/local/miyazaki/gokase)



このたび開設した「relay the local 五ヶ瀬町」では、スピーディーなマッチングと高い成約率を目指し、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行います。また、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し、これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募します。この取り組みでは、町の主産業である農林業をはじめとする各産業に活気を生み出すため、若い世代のチャレンジを支援し、事業の引継ぎから移住の受入まで、事業者の皆さんに寄り添ってサポートします。



五ヶ瀬町・小迫幸弘町長よりコメント



本町は九州のほぼ中央に位置し、豊かな自然と人のぬくもりを感じることのできる町です。人口が減少しても、安全・安心で、心豊かな暮らしを実現するために、限られた財源の中でも未来志向の町政運営を町民の皆さんと一緒に進め、持続可能なまちづくりを目指しています。「明日の五ヶ瀬町」のため、事業を承継し、一緒に町を盛り上げてくださる方!チャレンジしてみませんか?「このまちでよかった」と思って頂けるよう、全力でサポートします!





五ヶ瀬町商工会・真野公憲会長よりコメント



会員事業者の5割以上が60歳以上の経営者で、そのうち後継者未定の事業者を6割を超えていて、事業承継は重要な課題となっています。新型コロナが5類に移行されて、社会経済活動が再開しつつある中で、既に6もの会員事業者が廃業されました。長年営業されてきて考えに考えた上で廃業されたと思いますが、事業承継という選択肢を示せなかったことが悔やまれます。relay the local五ヶ瀬町が開設されることで、1社でも多くの事業者が存続できるよう商工会としても全力でサポートしてまいります!



株式会社ライトライト 代表取締役 齋藤隆太よりコメント



この度relay the local五ヶ瀬町を開設できること、本当に嬉しく思います。現在は台風被害の影響で営業休止になっていますが、日本最南端のスキー場五ヶ瀬ハイランドスキー場を持ち、宮崎の中でも稀有な魅力を持つ町です。だからこそ地域を支える事業者さまの存在は非常に大切。これから全力で五ヶ瀬町の事業承継のお手伝いをさせて頂きます!五ヶ瀬で移住して創業したい、五ヶ瀬で事業を残したいというみなさまいつでもお問い合わせください!







事業承継マッチングプラットフォーム relay(リレイ)について https://relay.town/

事業を譲り渡したい経営者と事業を譲り受けたい後継者候補をWeb上でマッチングさせるサービスです。従来、社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、どんな想いで企業や店舗を運営してきたか、オーナーの横顔を含めた想いを記事化し、後継者候補を広く公募します。これまでのマッチングでは、「買い物に訪れていた小さなパン屋のファン」や「カフェを経営したい夢を持つ夫婦」が後継者となる第三者事業承継を実現。買い手が売り手の事業と想いを深く理解できる、商談率・成約率No.1※の事業承継マッチングプラットフォームです。経済産業省による「J-Startup KYUSHU」選定企業。令和4年度から2年連続で、経済産業省の地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業にも採択されています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2022年版】」(mic-r.co.jp)



会社概要

社 名:株式会社ライトライト

所在地:宮崎県宮崎市橘通東3丁目3-15 若草金城堂ビル2F

代表取締役:齋藤 隆太

資本金:108,012,200円

設立日:2020年1月6日



