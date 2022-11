[株式会社Tixplus]

アジア最大級アワード「2022 Asia Artist Awards in Japan」のアフターイベント





電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」、視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を運営する株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗)は、アジア最大級アワード「2022 Asia Artist Awards in Japan」のアフターイベントである「2022 Asia Artist Awards AFTER STAGE」のオフィシャル先行受付を開始し、また、チケプラの「電子チケット」・「チケットトレード」が本公演で採用されたことをお知らせいたします。



「Asia Artist Awards」とは、K-POP、K-Drama、K-Movieが融合した韓国初のアジア最大級の授賞式。一年を通じてアジアと韓国の音楽界で輝いたアーティストを中心に、視聴者投票、デジタルチャート、CDの販売数、専門審査委員団の審査結果を総合して受賞者を選出する「音楽部門」。地上波またはケーブルテレビ等、全てのチャンネルの作品を審査する「ドラマ部門」が融合したアジア最大級のライブイベントです。今年は3年ぶりの有観客開催となり、日本では初の開催となります。

アフターイベントとなる「2022 Asia Artist Awards AFTER STAGE」ではMCにファン・ミンヒョン、矢吹奈子を迎え、世界中の期待が高まるネクストブレイクアーティストたちの豪華ラインナップでパフォーマンスを披露!



本イベントのチケットは、電子チケット「チケプラアプリ」にて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。



【公演詳細】

「2022 Asia Artist Awards AFTER STAGE」

[公演日程]

12月14日(水)14:00開場/15:00開演 名古屋日本ガイシホール

12月14日(水)18:30開場/19:30開演 名古屋日本ガイシホール



[チケット代]

全席指定 8,800 円(税込)



【出演】

昼公演:VERIVERY、KINGDOM、AleXa、LIGHTSUM、TRENDZ、TEMPEST、Billlie、Lapillus、TFN、PENTAGON、ソ・イングク、Lyodra Ginting

夜公演:VERIVERY、KINGDOM、AleXa、LIGHTSUM、TRENDZ、TEMPEST、Billlie、Lapillus、TFN、PENTAGON、ソ・イングク、Kep1er



【オフィシャル先行】

受付期間:2022年11月9日(水)10:00 ~ 11月13日(日)23:59



■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット(チケプラアプリ)やライブやイベントに行けなくなった時に、定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。

電子チケットは、音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設など、多数の導入実績を誇り、年間約200万枚へと発券枚数を大きく増加させており、電子チケット業界有数の規模となっております。



「チケプラトレード」は、個人間のやりとりがなく、定価で安全にトレードができるチケットの公式二次流通で業界に先駆け10年以上運営し、2019年6月からは資本業務提携を行った業界大手チケットプレイガイドの「イープラス」で購入したチケットもトレードが利用できるなど、対象のイベントを拡大しています。

今後は興行主催者や他のチケット販売事業者との連携も強化し、音楽ジャンルのみならず演劇、スポーツや各種イベント等のトレード対象チケットを増やし、業界の健全な発展に寄与したいと考えています。





会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要: 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp



