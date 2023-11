[JFNC]

BAD HOPの約6年ぶりとなる新冠ラジオ番組「#リバトーク TO THE DOME」の放送が決定しました!





このラジオ番組は2018年に同グループが配信した「#リバトーク」を復活させる意味も込められており、東京ドームでの解散ライブ「BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME」を目前に控え、解散までの道のりやメンバーの思いがダイレクトに聞ける貴重な内容となる事は間違いない。

本番組はインターエフエム(東京:89.7MHz)にて12月3日(日)より毎週日曜23時30分から放送される30分プログラム。BAD HOPメンバーの意向により、スタジオ内の様子を一部interfm公式YouTubeチャンネルにてライブ配信も行う予定です。ここでしか聞けない裏話や本音をぶつけ合ったリアルトーク、そしてグループ解散までの心境を含め、8人の幼馴染がどういう会話をするのかお楽しみに!



【番組概要】

◆タイトル :#リバトーク TO THE DOME

◆放送日時 :毎週日曜日 23:30-24:00

◆出演者 :BAD HOP

◆番組内容 :

12月3日(日)から、BAD HOP最後のオフィシャルプログラム、「#リバトーク TO THE DOME」がスタート!

2月19日に東京ドームで開催される、「BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME」に向け、最新情報やメンバーの想いを届けるのはもちろん、この番組はリスナーから寄せられたメッセージを中心に構成。密なコミュニケーションによって生み出させる濃密な時間を生み出し、東京ドームまでのプレミアムな時間をファンと共に作り上げていきます。#リバトークで、あなたの熱い想いをポストしてください。

◆番組ページ:https://www.interfm.co.jp/rttd

◆番組ハッシュタグ:#リバトーク

◆YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKIaAZrcBJvCTCoBv2K6VLg



【BAD HOP プロフィール】

神奈川県川崎市川崎区を拠点とする、8MC によるヒップホップ・クルー。

双子である T-Pablow と YZERRを中心に、Tiji Jojo、Benjazzy、Yellow Pato G-k.i.d、Vingo、Bark のメンバーで構成される。

T-Pablow と YZERR はそれぞれ「高校生 RAP 選手権」での 優勝経験を持ち、T-Pablow はテレビ朝日系列「フリースタイルダンジョン」にレギュラー出演していた。まさに、ここ数年の国内HIP HOPシーンを牽引してきた存在だ。

一方、彼らの地元である川崎の工業地帯である池上町は「日本で一番空気が悪い場所」とも言われBAD HOP のメンバーも幼少の頃から特異な環境の中で生活を送ってきた。

2015年11月には彼らの日常に迫った映像メディア VICE JAPAN によるドキュメンタリー・ムーヴィー「MADE IN KAWASAKI」が制作され彼らへの注目度は上がっていく。

2017年9月には初の全国流通となるセカンド・フルアルバム『Mobb Life』をリリース。 このアルバムは iTunes 総合チャートで 1 位を獲得し、その後行われた初の全国ツアーである 『Mobb Life Tour』も見事大成功を収めるなど BADHOP の名を一躍日本全土に轟かせた。

2018年4月にはZepp Tokyo にてワンマンライブ「BAD HOP HOUSE」を主催。 販売当日に前売りチケットが完売するなどインディーズの HIP HOP アーティストとしては異例となる 3000 人以上を動員し大成功を収め、その後発表した EP「BADHOP HOUSE」もiTunes 総合チャート 1 位を獲得するなど、その人気を不動のものとしていく。

そして 2018年11月13日、初となる日本武道館でのワンマンライブ” Breath of South” を開催。 異例となる 3 ヶ月を切った状態での開催決定にも関わらず、チケットは約 3 時間で完売。 告知からステージング、演出までの全てをメンバー自らが DIY でこなしていき約8000人の動員数を記録する大成功を納めた。

日本のHIP HOPアーティストでは最年少による武道館公演を果たし、チケットを3時間で即完させた彼らは、その勢いのままに2019年6月に全国5大都市のZEPP会場にて 「COLD IN SUMMER TOUR」を主催。各都市満員互礼となった。

また昨年にはApple Musicにて限定配信されたEP「Lift Off」を発表 。今作には、「Murda Beatz」「Metro Boomin」「Mike Will Made-It」「Mustard 「Wheezy」「Turbo」といったいずれも、世界を代表するアーティストらのヒット曲を手がけるプロデューサー陣が参加。

渋谷スクランブル交差点にある液晶モニターを全てジャックする斬新なプロモーションを仕掛けるなどHIP HOPシーンを超え、大きな話題を呼んだ。

2020年3月1日にキャリア最大規模となるワンマンライブ「BAD HOP WORLD 2020」 を横浜アリーナにて開催。

しかし直前のコロナウイルスによるイベント自粛要請の影響で一時はライブをキャンセルする判断を下すが、約1億円の負債額をすべて背負う決断をし、伝説となったYouTubeでの無観客生配信ライブを決行。このライブと決断は日本中から多くの賞賛を呼び、YouTubeでの生配信ライブは1日で70万再生オーバーを記録し、急上昇ランキングで堂々の1位に輝いた。

その後4年ぶりとなるフルアルバム【BAD HOP WORLD】をリリース。

このアルバムのリリースライブと題してZEPP横浜を貸し切り、その中でいくつかのセットを組んで1時間以上のライブパフォーマンスをする斬新な生配信ライブをYouTubeにて無料公開。他に類を見ない配信ライブは話題を呼び、YouTubeの急上昇ランキングでも1位を獲得。そしてこのライブも日本武道館、横浜アリーナ同様、自分達のチームのみでステージング、演出、ビジュアルを考えた。

2021年、国内初となるDELUXEアルバム「BAD HOP WORLD DELUXE」をリリース。

BAD HOP初となる客演アーティスト総勢14組を迎えたこのアルバムは、リリースから1年以上経った今もチャートの上位にランクインをし続け、代表曲「Friends」のMVはYouTubeにて1000万回以上の再数を誇るなど、国内HIP HOPの名盤と言っても過言はない。

2023年、グループの解散を発表。



【ライブ情報】

ライブ名:BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME

場所:東京ドーム

日程:2024年2月19日(月)

時間:16:00(開場)/ 18:00(開演)/ 20:30(終演予定)

<チケット先行情報>

2次先行(先着): 先着受付中

受付期間:~11.30(木)23:59

詳しくはオフィシャルHPまで:https://badhopofficial.com/



ーーーーーinterfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました。ーーーーー





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-19:16)