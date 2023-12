[4℃]

2023年12月26日(火)より全国のEAU DOUCE4℃にて発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「EAU DOUCE4℃」は、日本の幸運のおまじないからインスパイアされたエレガントなお守りジュエリー「2024 New Year Collection」を2023年12月26日(火)より全国のEAU DOUCE4℃店舗および公式オンラインショップにて販売いたします。







EAU DOUCE4℃の「2023 New Year Collection」のテーマは「Un porte-bonheur ~幸運のおまじない~」。新しい未来に向けた幸運のおまじないを込めたお守りのようなコレクションです。



日本で古くから魔除けや人と人を結びつけるとされている「水引」や、幸せを分け与えるという意味を持つ「ラッキーバッグ(福袋)」などのお守りを、EAU DOUCE4℃の世界観で解釈したモダンなジュエリーが揃います。水引の茗荷結びから着想を得た立体美とK10イエローゴールドカラーのリュクスな輝きが魅力のシリーズは、顔周りを華やげ、あなたの毎日に幸運のお守りとして寄り添います。枕のようなふんわりとした四角形のクッションカットのアメシストをラッキーバッグのように包み込んだり、風水で”八方位”を意味する八角形の光穴からアメシストが輝くデザインを施したりと、細部にもこだわりを詰め込み、遊び心を加えました。



新たな一年の始まりに、ささやかなおまじないを1つ。EAU DOUCE4℃のジュエリーを身に着けた時、あなたの新たな未来により幸運が訪れることを願って。





■人と人とを結ぶ幸運の水引モチーフ



From Left

K10YG Necklace / Diamond ¥39,600

K10YG Pierced Earrings / Diamond ¥39,600

K10YG Ring/ Diamond ¥44,000



魔除けや人と人とを結びつけるとされる「水引」は、災いを跳ね除けて新たな出会いをもたらす、新年にぴったりの幸運モチーフ。EAU DOUCE4℃らしいエレガントな曲線美とチェーンデザインで、日本の古くからのお守りをモダンかつ上品にアレンジしました。程よいボリューム感でありながら、ジュエリーとして珍しい「水引」モチーフが目を惹く特別なアイテムです。





■アメシストを包んだ幸せを運ぶラッキーバッグ



From Left

K10YG Necklace / Amethyst / Topaz ¥33,000 K10YG Pierced Earring/ Amethyst ¥35,200



ふんわりとした四角形のクッションカットを施したアメシストは、シャープな印象の中にも柔らかな雰囲気を醸すユニークな印象に。イエローゴールドの地金で包み込み、幸運を運ぶラッキーバッグをイメージしたネックレスは、1本で大人の可愛らしさを彩ります。八角形の光穴からアメシストが覗くチェーンピアスは、動きに合わせてラッキーバッグが揺れるデザイン。風水では全ての方角から幸せを引き寄せて邪気を払うとされる八角形で、縁起のよい末広がりの「8」に囲まれたアメシストが、毎日に小さな幸運をもたらし、心華やぐときめきを与えてくれるはず。





■限定ケース



「2024 New Year Collection」のジュエリーは、八角形のラグジュアリーなパッケージにお包みしてお渡しします。新年の喜びをイメージしたゴールドカラーがアクセントのパッケージからジュエリーを身に着けたとき、あなたの今日に幸運のおまじないがかけられるよう願いを込めて。

※数に限りがございます。

※詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。





【EAU DOUCE4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/eaudouce4c/special/newyear/?bid=eaudouce4c



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/26-14:47)