[株式会社運動通信社]



株式会社運動通信社(本社:東京都港区、代表取締役社長 黒飛功二朗 以下、運動通信社)は、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠、以下 KDDI)と共同で運営するインターネットスポーツメディア「SPORTS BULL(スポーツブル)」内の特設ページ(https://sportsbull.jp/live/ihf-womens-world-championship2023/)にて、11月29日に開幕を迎えた「ハンドボール女子世界選手権」の予選ラウンドから決勝までのダイジェスト動画全112試合と、日本代表戦全試合のフルマッチ動画を無料で独占配信します。







国際ハンドボール連盟(IHF)が主催する「ハンドボール女子世界選手権」は、2年に1度行われる権威ある大会で、今大会は史上初めてノルウェー、デンマーク、スウェーデンの3カ国で開催されます。

参加32チームが8つのグループに分かれて予選ラウンドを戦い、各グループの上位3チームが本戦に進出。女子日本代表「おりひめジャパン」は、予選ラウンドでドイツ、ポーランド、イランと対戦し、本戦出場を目指します。



10月のアジア大会で男女通じて日本ハンドボール史上初となる金メダルを獲得した「おりひめジャパン」が世界の強豪国を相手にどんな戦いを見せるのか。女子ハンドボール世界最高峰のプレーをぜひ「SPORTS BULL」でお楽しみください。



■SPORTS BULL「ハンドボール女子世界選手権」特設ページ

URL:https://sportsbull.jp/live/ihf-womens-world-championship2023/



■日本代表の試合スケジュール(日本時間)

予選ラウンド・グループF

・11月30日(木)26:00 ドイツ vs. 日本

・12月2日(土)28:30 ポーランド vs. 日本

・12月4日(月)26:00 日本 vs. イラン

※以降の試合は予選ラウンドの順位によって変動



■大会概要

開催期間:2023年11月29日(水)~2023年12月17日(日)

大会名:第26回 ハンドボール女子世界選手権

開催地:デンマーク、ノルウェー、スウェーデン

主催:国際ハンドボール連盟(IHF)



■「SPORTS BULL(スポーツブル)」 について

「SPORTS BULL」は、スマートフォンアプリ、ウェブから無料でお楽しみいただけるインターネットスポーツメディアです。年間16,000試合以上の学生スポーツ、アマチュアスポーツのライブ配信を中心に、さまざまな競技のニュース記事を1日約800本配信しています。さらには、気になる試合結果をリアルタイムに追いかけることができる速報機能に加え、完全オリジナルのスポーツ漫画など、スポーツのコアファンからライトファンまで幅広いユーザー様にお楽しみ頂けるスポーツコンテンツを多数取り揃えています。

今後もさまざまなコンテンツの拡充を行い、日本のスポーツ界全体の盛り上げを目指していきます。(2023年12月時点)



・サービス名:SPORTS BULL

・対応:iOSアプリ、Androidアプリ、ブラウザ(PC/スマートフォン)

・サービスURL:https://sportsbull.jp

・App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1086719653

・Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja



■株式会社運動通信社 会社概要

・社名:株式会社運動通信社

・所在地:東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル13階

・代表取締役社長:黒飛 功二朗

・設立:2015年5月1日

・URL:https://sportsbull.jp/about/company/



