Licaxxxが2019年以来4年振りとなるワンマン公演「SINSO-Licaxxx All Night Long Set-」を9月9日(土)に東京・新宿歌舞伎町ZEROTOKYOにて開催することが決定した。



メインフロアとなるZ HALLでは、Licaxxxがオープンからクローズまで1人でDJを担当するオールナイトロングセットを披露。ともに一夜を盛り上げるDJはLicaxxxに馴染みの深いメンバーで構成されている。



全フロア、一夜を通してLicaxxxのことがよく分かる会に是非足を運んでほしい。



■「SINSO - Licaxxx All Night Long Set -」開催概要

日時:2023年9月9日(土)23:00 OPEN/START

会場:新宿 ZEROTOKYO

料金:前売り 2,000円 / 当日 3,500円

e+:https://eplus.jp/licaxxx_230909/

ZAIKO:https://zerotokyo.zaiko.io/e/SINSO



【出演者】

Z HALL:

Licaxxx - All Night Long Set-



VJ:

VJ Camel



R BAR:

moodman

DJ KYOKO

Okadada

DJ SHIKISAI

BUDDHAHOUSE



RING:

オカモトレイジ(OKAMOTO'S)

Ryohu

QN

Giorgio Blaise Givvn

YAGI Friends B2B

ecec/Sugar High/ichichan/Onju



■Licaxxx:プロフィール



東京を拠点に活動するDJ、ビートメイカー、編集者、ラジオパーソナリティ。

2010年にDJをスタート。マシーンテクノ・ハウスを基調にしながら、ユースカルチャーの影響を感じさせるテンションを操り、大胆にフロアをまとめ上げる。2016年にBoiler Room Tokyoに出演した際の動画は70万回以上再生されており、Fuji Rockなど多数の日本国内の大型音楽フェスや、CIRCOLOCO@DC10 などヨーロッパを代表するクラブイベントに出演。NTS RadioやRince FranceなどのラジオにDJ MIXを提供、2022年には6カ国12GIGのAsia&Europa TOURを成功させ、世界各国で活動の幅を広げ続けている。ジャイルス・ピーターソンにインスパイアされたビデオストリームラジオ「Tokyo Community Radio」を主宰し若い才能に焦点を当て、日本のローカルDJのレギュラー放送に加え、東京を訪れた世界中のDJとの交流の場を目指している。また、アンビエントを基本としたファッションショーの音楽などを多数制作しており、yoshiokubo、Chika Kisadaのコレクションに使用され、近年では日本女子バスケットボールWリーグの音楽プロデュースも担当している。



