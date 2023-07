[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

北海道の味覚を和・洋・中バラエティに富んだメニューでご提供



ザ・プリンス パークタワー東京(所在地:東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人:神田泰寿)と東京プリンスホテル(所在地:東京都港区芝公園 3-3-1 総支配人:石川学)の10のレストラン、ショップで「北海道フェア2023」を2023年8月31日(木)まで開催しております。







広大な大地と海に囲まれた食材の宝庫、北海道。都内にいながらその豊かな食材や名物料理をご堪能いただきたいという思いから、北海道のグルメを和・洋・中バラエティに富んだ料理に昇華しご用意しております。



日本料理 芝桜では、北海道産の食材をふんだんに使用したコース「道東味めぐり」が登場。厚岸産の北海シマエビや灯台つぶ、風味が特徴の摩周そば粉のそばがき、北海道の高級魚“めんめ”の旨味が溢れる小鍋や釧路和商市場発祥の勝手丼など北海道の魅力が詰まったコースです。今回ご提供する「勝手丼」は、雲丹や帆立貝など15種類の海鮮の中からお好みで5種類を選び、自分だけのとっておきの海鮮丼を日本料理 芝桜スタイルで堪能できます。



また、寿司 濱芝では春から初夏にかけて獲れる脂ののった時鮭(トキシラズ)をお召しあがりいただけるほか、ブッフェダイニング ポルトではディナータイム限定北海道産紅ズワイ蟹の食べ放題をはじめ、スープカレーやお好みのトッピングで仕上げる札幌発祥シメパフェなどさまざまな北海道のご当地グルメをお楽しみいただけます。

味わい豊かな食材とともに、北海道の地酒やワイン、クラフトビールも取り揃えており、東京にいながら北海道の味覚を心ゆくまでご満喫いただけます。



「北海道フェア2023」概要





【期間】

2023年8月31日(木)まで

【実施店舗】

ザ・プリンス パークタワー東京:レストラン ブリーズヴェール、日本料理 芝桜、焼き鳥 とり芝、天ぷら 天芝、寿司 濱芝、中国料理 陽明殿、THE SHOP at the Park

東京プリンスホテル:ブッフェダイニング ポルト、和食 清水、中国料理 満楼日園

【お問合せ】

ザ・プリンス パークタワー東京 TEL:03-5400-1170(10:00A.M.~6:00P.M.)

東京プリンスホテル TEL: 03-3432-1140(10:00A.M.~6:00P.M.)



<ザ・プリンス パークタワー東京>

◆日本料理 芝桜



厚岸産の北海シマエビや灯台つぶをはじめ、揚げ摩周そばがきやめんめと知床鶏の小鍋、15種類の海鮮の中からお好みで5種類を選べる勝手丼など北海道の食材を存分に味わえます。

【メニュー名】 道東味めぐり(ディナー) ※7月15日(土)より販売 ※1日20食限定

【料金】 1名さま¥12,000



◆寿司 濱芝



春から初夏にかけて獲れる脂ののった時鮭(トキシラズ)や雲丹、帆立貝などさまざまな北海道の海の幸をご堪能いただけます。

【メニュー名】 時鮭(トキシラズ)

【料金】 刺身¥2,500 / 握り¥900



◆レストラン ブリーズヴェール



料理長茂手木 了のフランス料理国際コンクール入賞作品を北あかりや甘みが特徴の毛蟹を用いて今回のフェア仕様にアレンジ。北海道の食材をフランス料理に昇華いたしました。

【メニュー名】 Chef’s Passion Taste of Hokkaido(ディナー)

【料金】 1名さま¥26,000



◆THE SHOP at the Park



北海道産の食材を3種のゼリーでお届け。イチゴとマンゴーは温泉熱を利用して育てられており、糖度も高く、ほどよい酸味をお楽しみいただけます。ギフトにもおすすめの一品。

【メニュー名】 パート・ド・フリュイ(北海道産イチゴ、北海道産マンゴー、北海道産ハスカップ)※7月15日(土)より販売

【料金】 各¥350



<東京プリンスホテル>

◆ブッフェダイニング ポルト



ディナータイム限定北海道産紅ズワイ蟹の食べ放題のほか、スープカレーや札幌発祥のシメパフェなどさまざまな北海道のグルメを満喫できます。

【メニュー名】 北海道めぐりブッフェ

【料金】 1名さまランチ¥4,500より、ディナー¥7,000より



◆中国料理 満楼日園



北海道のブランド豚肉「夢の大地」を当店オリジナルでアレンジしたコース。強い甘みが特徴の夢の大地を濃厚な味わいのチャーシューに仕上げました。

【メニュー名】 北の恵みコース(ランチ)

【料金】 1名さま¥5,500



※上記内容はリリース時点(7月14日)の情報であり変更になる場合がございます。

※レストランの料金には消費税が含まれております。別途サービス料を加算させていただきます。(テイクアウト商品を除く)

※当社のレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。

※北海道産以外の食材も使用しております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-12:16)