[神奈川県]

県では、ウクライナのオデーサ州が友好交流地域であることを踏まえ、ウクライナ人道支援のための募金活動を行っています。その一環として募金活動を含むイベントを行った際に、会場の無償提供などの御協力をいただいた三菱地所プロパティマネジメント株式会社へ感謝の意を表すため、知事から感謝状を贈呈します。





1 日時

令和5年12月20日(水曜日)11時00分から11時10分まで

2 場所

県庁本庁舎3階 第2応接室

3 出席者

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

横浜商業運営室 室長 宗林 千加 氏

MARK IS みなとみらい 館長 菊田 徳昭 氏

MARK IS みなとみらい 古泉 ひかる 氏

神奈川県知事 黒岩 祐治



【参考】

第一回ウクライナ人道支援イベント

日時:令和4年3月27日(日曜日)

場所:横浜ランドマークタワー ランドマークプラザ1階

内容:ウクライナ関係者によるトーク、神奈川フィルハーモニー管弦楽団によるミニ演奏





第二回ウクライナ人道支援イベント

日時:令和5年10月14日(土曜日)

場所:MARK IS みなとみらい 1階グランドガレリア

内容:ウクライナ避難民等によるトーク、神奈川フィルハーモニー管弦楽団によるミニ演奏





問合せ先

神奈川県国際文化観光局

文化課マグカル推進グループ 電話045-210-3806



