マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、7月23日(日)よりハンズ名古屋店にて【よろしくメカドックPOP UP STORE in ハンズ名古屋店】を開催致します。







7月23日(日)~8月5日(土)の期間中は「ハンズ名古屋店」にて80年代にカーマニアを熱狂させた伝説的レース漫画『よろしくメカドック』のPOP UP STOREを開催。

連載中から、リアルな設定で読者たちをカーマニアに育て、カーメカニックの新しい分野を切り開いた傑作漫画『よろしくメカドック』。連載開始40周年を記念して、名古屋にてアクセルオン。

風見のセリカXXが! 那智のRX-7が! ナベさんのフェアレディZが! 現在では超高値で取引される幻の名車たちの記憶が、「ハンズ名古屋店」に集結する。

会場内ではオリジナルグッズが大量ピットイン。当時の雰囲気を匂わせるデザインのTシャツ、キャップなどのアパレルグッズや、アクセサリーや日用雑貨などが勢揃い。

当時を知るオールドファンはもちろん、今、改めて憧れる次世代ファンも興奮のスペシャルイベント。「ハンズ名古屋店」が「チューニングショップ・メカドック」になる!?︎

さあ行こうぜXX(ダブルエックス)……ニトロパワー・オン!!



■名古屋に集結を果たす見逃せないアイテムたち!



よろしくメカドック/ロゴ Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

着れば誰でもクルーの仲間入り! 「チューニングショップ・メカドック」公式ロゴTシャツをリリースだ。



よろしくメカドック/メカドックXX Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

「なにィ! こ、このXXTシャツ、ハンパじゃねえ!」キャノンボールトライアル編のメインマシン『トヨタ・セリカXX』を着こなそう。



よろしくメカドック/キャノンボールトライアル Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

伝説の公道レース『キャノンボール・トライアル』の会場物販に、こんな公式グッズが販売されていたら……そんな幻のTシャツが登場!



よろしくメカドック/刺繍ロゴ メッシュキャップ/4,400円(税込)

サイズ:FREE

思わず後ろ向きに“野呂かぶり”したくなるメッシュキャップ! 普段着にはもちろん車両整備にもピッタリ!?



よろしくメカドック/メカドック・ワタナベ・CHAMP

アクリルキーホルダー ミニモンキーレンチ付き/各990円(税込)

サイズ:アクリルキーホルダー:70mm×40mm、ミニスパナレンチ:H70mm

作中に登場するレースチームのロゴに、なんとミニモンキーレンチがついたメカニック仕様のキーホルダーが登場!



よろしくメカドック/ブラインド缶バッジ 全10種/300円(税込)

サイズ:φ57mm

メカドックメンバーはもちろん、手強いライバルたちや、愛すべき脇役たち。そしてシークレットに登場するのは一体…!?



■特典



【よろしくメカドックPOP UP STORE in ハンズ名古屋店】



(C)次原隆二/コアミックス1982, 版権許諾証UB-103



